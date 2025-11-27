FOTO Zanosna crnka osvojila je splitsku publiku. Svi su gledali u njezinu žutu haljinu i trbušnjake

Split je prije dvije godine ugostio skupinu Davis Cupa, a glavna zvijezda na tribinama bila je atraktivna crnka Tanja Bolanča koja se pojavila u haljini i pokazala zanosnu figuru. Tko je to, tko je to, mnogi su se pitali
Hvala vam na interesu, ali malo mi je neugodno i ne bih davala nikakve izjave. Nemam se želju medijski eksponirati, to je više za mlađe djevojke, a ne za mene koja ću uskoro napuniti 45 godina, rekla nam je prije dvije godine Riječanka Tanja Bolanča, koja je u žutoj haljini osvojila sve prisutne na Davis Cupu u Splitu gdje je naša teniska reprezentacija izgubila od SAD-a i Finske.
| Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/Instagram
Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/Instagram
| Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/Instagram
Njezina zavidna linija, kao i isklesani trbušnjaci, nisu mogli proći nezapaženo. Riječanku na Instagramu prati više od 30.000 ljudi.
| Foto: Instagram
- Rodila sam se u Rijeci, ali svi su moji iz Primoštena i uvijek sam htjela pobjeći živjeti u Dalmaciju pa sam tako objeručke prihvatila priliku da odem studirati kineziologiju u Split. Taj grad ima posebnu ulogu u mojem životu, ali Primošten će uvijek biti na prvome mjestu - rekla je ranije za Šibenski portal.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama stoji da je privatna trenerica te da je profesorica na Kineziološkom fakultetu, a prije je radila kao privatna trenerica u Dubaiju. Često se na Instagramu hvali fotografijama s putovanja i egzotičnih lokacija, kao i fotografijama iz teretane.
| Foto: Instagram
