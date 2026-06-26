FOTO Zanosna Taia brani svojeg Raphinhu! Čim su počela ta šuškanja, odmah je reagirala...

Raphinhina surpuga Natalia Belloli ovih je dana morala javno demantirati glasine koje je pokrenuo bivši brazilski reprezentativac Vampeta. On je u podcastu Red Cast ustvrdio da brazilski ofenzivac ima ozbiljne obiteljske i financijske probleme te da se nada transferu u saudijski Al-Hilal kako bi “preokrenuo situaciju”. Natalia je te tvrdnje demantirala... "Iskreno, mislim da je apsurdno da moram govoriti o svom financijskom životu. Da trenutačno zarađujemo samo 10 posto onoga što Raphinha zarađuje, već bismo bili jako blagoslovljeni", kazala je... | Foto: T. Belloli/Instagram