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BRAZILSKA WAGS-ICA

FOTO Zanosna Taia brani svojeg Raphinhu! Čim su počela ta šuškanja, odmah je reagirala...

“Napravit ću sve što mogu kako bih se oporavio i opet zaigrao na ovom Svjetskom prvenstvu”, poručio je brazilski ofenzivac Raphinha nakon ozljede koju je zaradio u utakmici protiv Haitija. Brazil je slavio 3-0, ali je krilni igrač Barcelone morao izaći već u prvom poluvremenu ozljede. Njegov nastup u nastavku turnira zasad je neizvjestan. U oporavku će mu velika podrška biti supruga Natalia Rodrigues Belloli, poznata i kao Taia.
FOTO Zanosna Taia brani svojeg Raphinhu! Čim su počela ta šuškanja, odmah je reagirala...
“Napravit ću sve što mogu kako bih se oporavio i opet zaigrao na ovom Svjetskom prvenstvu”, poručio je brazilski ofenzivac Raphinha nakon ozljede koju je zaradio u utakmici protiv Haitija. Brazil je slavio 3-0, ali je krilni igrač Barcelone morao izaći već u prvom poluvremenu ozljede. Njegov nastup u nastavku turnira zasad je neizvjestan. U oporavku će mu velika podrška biti supruga Natalia Rodrigues Belloli, poznata i kao Taia. | Foto: T. Belloli/Instagram
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“Napravit ću sve što mogu kako bih se oporavio i opet zaigrao na ovom Svjetskom prvenstvu”, poručio je brazilski ofenzivac Raphinha nakon ozljede koju je zaradio u utakmici protiv Haitija. Brazil je slavio 3-0, ali je krilni igrač Barcelone morao izaći već u prvom poluvremenu ozljede. Njegov nastup u nastavku turnira zasad je neizvjestan. U oporavku će mu velika podrška biti supruga Natalia Rodrigues Belloli, poznata i kao Taia. | Foto: T. Belloli/Instagram
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