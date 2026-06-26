FOTO Zanosna Taia brani svojeg Raphinhu! Čim su počela ta šuškanja, odmah je reagirala...

“Napravit ću sve što mogu kako bih se oporavio i opet zaigrao na ovom Svjetskom prvenstvu”, poručio je brazilski ofenzivac Raphinha nakon ozljede koju je zaradio u utakmici protiv Haitija. Brazil je slavio 3-0, ali je krilni igrač Barcelone morao izaći već u prvom poluvremenu ozljede. Njegov nastup u nastavku turnira zasad je neizvjestan. U oporavku će mu velika podrška biti supruga Natalia Rodrigues Belloli, poznata i kao Taia.
“Napravit ću sve što mogu kako bih se oporavio i opet zaigrao na ovom Svjetskom prvenstvu”, poručio je brazilski ofenzivac Raphinha nakon ozljede koju je zaradio u utakmici protiv Haitija. Brazil je slavio 3-0, ali je krilni igrač Barcelone morao izaći već u prvom poluvremenu ozljede. Njegov nastup u nastavku turnira zasad je neizvjestan. U oporavku će mu velika podrška biti supruga Natalia Rodrigues Belloli, poznata i kao Taia.
| Foto: T. Belloli/Instagram
“Napravit ću sve što mogu kako bih se oporavio i opet zaigrao na ovom Svjetskom prvenstvu”, poručio je brazilski ofenzivac Raphinha nakon ozljede koju je zaradio u utakmici protiv Haitija. Brazil je slavio 3-0, ali je krilni igrač Barcelone morao izaći već u prvom poluvremenu ozljede. Njegov nastup u nastavku turnira zasad je neizvjestan. U oporavku će mu velika podrška biti supruga Natalia Rodrigues Belloli, poznata i kao Taia.
|
Foto: T. Belloli/Instagram
“Napravit ću sve što mogu kako bih se oporavio i opet zaigrao na ovom Svjetskom prvenstvu”, poručio je brazilski ofenzivac Raphinha nakon ozljede koju je zaradio u utakmici protiv Haitija. Brazil je slavio 3-0, ali je krilni igrač Barcelone morao izaći već u prvom poluvremenu ozljede. Njegov nastup u nastavku turnira zasad je neizvjestan. U oporavku će mu velika podrška biti supruga Natalia Rodrigues Belloli, poznata i kao Taia.
| Foto: T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
"Poznajem čovjeka iza sportaša. Znam njegov karakter, poniznost, disciplinu i ljubav koju gaji prema nogometu i Brazilu. Znam za teret koji nosi svaki put kad izađe na teren. Vi vidite igrača. Ja vidim ljudsko biće. Tako sam ponosna na tebe, ljubavi moja, jer si neumoran i nezaustavljiv. I vratit ćeš se poput feniksa, kao i uvijek." napisala je nakon njegove ozljede...
| Foto: T. Belloli/Instagram
Raphinha i Natalia upoznali su se još kao tinejdžeri 2013. godine u Porto Alegreu. Gotovo osam godina bili su bliski prijatelji, a njihov se odnos pretvorio u ljubavnu vezu 2021. godine. Raphinha ju je zaprosio u prosincu iste godine, a par se vjenčao u veljači 2022.
| Foto: T. Belloli/Instagram
Natalia je brazilska manekenka, poduzetnica i influencerica sa stotinama tisuća pratitelja na društvenim mrežama.
| Foto: T. Belloli/Instagram
Par je u svibnju 2023. dobio sina Gaela, koji se često pojavljuje uz majku na tribinama Barceloninih utakmica.
| Foto: T. Belloli/Instagram
Raphinhina surpuga Natalia Belloli ovih je dana morala javno demantirati glasine koje je pokrenuo bivši brazilski reprezentativac Vampeta. On je u podcastu Red Cast ustvrdio da brazilski ofenzivac ima ozbiljne obiteljske i financijske probleme te da se nada transferu u saudijski Al-Hilal kako bi “preokrenuo situaciju”. Natalia je te tvrdnje demantirala... "Iskreno, mislim da je apsurdno da moram govoriti o svom financijskom životu. Da trenutačno zarađujemo samo 10 posto onoga što Raphinha zarađuje, već bismo bili jako blagoslovljeni", kazala je...
| Foto: T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto T. Belloli/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram