FOTO Zaručnica srpskog igrača za rođendan počastila fanove. Pozirala potpuno mokra u kadi

Poznata srpska manekenka i poduzetnica Sofija Milošević i zaručnica Luke Jovića danas slavi rođendan, a taj je dan odlučila obilježiti na zaista poseban način. Sa svojim pratiteljima, podijelila je seriju fotografija
U nizu fotografija koje odišu intimnom i pomalo melankoličnom atmosferom, Sofija pozira u raskošnoj mramornoj kupaonici. Odjevena u jednostavnu bijelu majicu bez rukava i kratke hlače, manekenka je snimljena u kadi punoj vode, a mokra odjeća i kosa dodatno naglašavaju senzualnost prizora.
U nizu fotografija koje odišu intimnom i pomalo melankoličnom atmosferom, Sofija pozira u raskošnoj mramornoj kupaonici. Odjevena u jednostavnu bijelu majicu bez rukava i kratke hlače, manekenka je snimljena u kadi punoj vode, a mokra odjeća i kosa dodatno naglašavaju senzualnost prizora.
Prigušeno svjetlo i promišljeni kadrovi stvaraju dojam editorijala visoke mode, a ne tipične rođendanske objave. Uz fotografije je kratko napisala na engleskom jeziku: "she is a bday girl" (ona je slavljenica), čime je otkrila povod za ovu nekonvencionalnu objavu.
Njezini obožavatelji i prijatelji nisu skrivali oduševljenje. U komentarima su se redale čestitke i komplimenti, a mnogi su istaknuli kako izgleda zapanjujuće. "Sretan rođendan, prekrasna", "Predivna si", samo su neke od poruka, dok su drugi ostavljali emotikone srca i vatre. Jedna od poruka otkrila je i koliko nedostaje na modnoj sceni Milana: "Sretan rođendan draga, sve naj, naj, najljepše. Nedostaješ u Milanu."
Prije veze s Lukom Jovićem, Sofija Milošević bila je u nekoliko veza s poznatim sportašima koje su privlačile medijsku pozornost. Kao šesnaestogodišnjakinja bila je u vezi sa srpskim tenisačem Viktorom Troickim, a 2009. godine bila je zaručena za Filipa Živojinovića, sina teniske legende Slobodana Živojinovića. Nakon prekida zaruka, tri je godine, od 2015. do 2018., bila u vezi s nogometašem Ademom Ljajićem.
U ljeto 2019. godine započela je vezu s nogometašem Lukom Jovićem, tada napadačem Real Madrida. Njihov odnos od početka je bio pod lupom javnosti, a dodatnu pažnju privukao je incident iz 2020. godine, kada je Jović prekršio stroge mjere karantene zbog pandemije koronavirusa kako bi privatnim zrakoplovom doletio u Beograd na njezin rođendan. Zbog tog je poteza riskirao i zatvorsku kaznu, a slučaj je tjednima punio medijske stupce.
U kolovozu 2020. godine, tijekom odmora u Italiji, Luka Jović zaprosio je Sofiju, a ona je sretnu vijest podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama. Iako se često nagađa o njihovu vjenčanju, par je i dalje zaručen.
Obitelj se zbog Jovićevih profesionalnih obaveza često selila, a trenutno žive u Ateni, gdje on igra za AEK. Sofija uspješno usklađuje zahtjevnu karijeru modela i poduzetnice s obiteljskim životom, a velika je podrška svom partneru, što pokazuje i redovitim dolascima na njegove utakmice, poput onih na Europskom prvenstvu 2024. godine.
Njezin talent brzo je prepoznat pa je počela surađivati s globalno poznatim brendovima poput Diesela i američkog dizajnera Jeremyja Scotta, čije je odvažne kreacije nosila na revijama u svjetskim modnim prijestolnicama. Ključan trenutak u karijeri dogodio se 2011. godine kada je debitirala na Tjednu mode u New Yorku, noseći reviju za Rebeccu Minkoff.
Uslijedili su angažmani diljem svijeta, od Miamija do Pariza, gdje je nedavno, 2024. godine, nosila i reviju za prestižni Balenciagu. Njezina ljepota i profesionalnost osigurale su joj i editorijale u uglednim svjetskim časopisima, među kojima se ističe onaj za Esquire Mexico, čime je potvrdila status modela koji uspješno balansira između komercijalne i visoke mode.
Osim uspješne manekenske karijere, Sofija se okušala i u glumi, ostvarivši manje uloge u srpskim serijama "Ubice mog oca" i "Krunska 11", te filmu "Hotel Belgrade". Ipak, njezin najveći poslovni pothvat izvan mode je osnivanje vlastitog luksuznog modnog brenda Sofi Milo.
