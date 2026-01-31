FOTO Žena golferske zvijezde u bikiniju zapalila internet: 'Suhi siječanj je gotov, treba mi vino'

Jena Sims rođena je 30. prosinca 1988. godine u malom gradu Winderu u Georgiji. Put prema javnom životu započela je još kao tinejdžerica u svijetu izbora ljepote. Njezin trud i karizma okrunjeni su 2007. godine kada je ponijela titulu Miss Georgia Teen USA, što joj je otvorilo vrata nacionalnog natjecanja. Iako na državnoj razini nije ostvarila plasman, to je iskustvo bilo odskočna daska za karijeru koju je oduvijek sanjala. | Foto: Instagram