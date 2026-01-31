FOTO Žena golferske zvijezde u bikiniju zapalila internet: 'Suhi siječanj je gotov, treba mi vino'

Jena Sims Koepke (38) žena je jednog od najboljih golfera današnjice, Brooksa Koepkea. Ona je model, obožava objavljivati na društvenim mrežama, a objavom je zapalila internet
Jena Sims rođena je 30. prosinca 1988. godine u malom gradu Winderu u Georgiji. Put prema javnom životu započela je još kao tinejdžerica u svijetu izbora ljepote. Njezin trud i karizma okrunjeni su 2007. godine kada je ponijela titulu Miss Georgia Teen USA, što joj je otvorilo vrata nacionalnog natjecanja. Iako na državnoj razini nije ostvarila plasman, to je iskustvo bilo odskočna daska za karijeru koju je oduvijek sanjala.
Jena pozira u minijaturnom bikiniju na prostranom balkonu s pogledom na more i luksuzne brodice. Iako objava ne otkriva točnu lokaciju, prizor odiše atmosferom opuštenog odmora na nekoj toploj, egzotičnoj destinaciji.
S vjetrom u kosi i osmijehom na licu, manekenka je pokazala rezultate svoje discipline tijekom mjeseca apstinencije od alkohola, popularno poznatog kao "suhi siječanj".
"Gotovo da mogu osjetiti okus vina…", napisala je Jena u opisu, jasno dajući do znanja da s nestrpljenjem iščekuje kraj mjeseca i povratak malim životnim zadovoljstvima.
Nakon kratkog studija na Sveučilištu Belmont u Nashvilleu, preselila se u Los Angeles kako bi se okušala u glumi. Ubrzo su uslijedile gostujuće uloge u popularnim serijama poput 'Entourage', 'Dexter' i 'One Tree Hill'.
Ono što Jenu Sims izdvaja jest njezina duboka posvećenost humanitarnom radu, koju je pokazala još u srednjoj školi. Sa samo sedamnaest godina, 2005. godine, osnovala je neprofitnu organizaciju
Njezin suprug, Brooks Koepka, ne treba posebno predstavljanje u svijetu sporta. Riječ je o jednom od najdominantnijih golfera svoje generacije, bivšem broju jedan svjetske ljestvice koji je u karijeri osvojio pet Major naslova: U.S. Open dva puta zaredom (2017., 2018.) te PGA Championship čak tri puta (2018., 2019., 2023.). Njegova karijera obilježena je nevjerojatnom mentalnom snagom i fokusom na najveće turnire.
Njihova veza započela je, prikladno, na golf terenu. Upoznali su se na legendarnom Mastersu 2015. godine, no vezu su započeli dvije godine kasnije, nakon što mu se Jena javila putem Instagrama. Javnosti su postali poznati 2017. na U.S. Openu, kada je Koepka osvojio svoj prvi Major, a komentator Joe Buck u prijenosu uživo pogrešno identificirao Jenu kao Brooksovu bivšu djevojku, što je stvorilo viralni, pomalo neugodan trenutak.
