VELIKA GALERIJA S MAKSIMIRA
FOTO Žestoki derbi: Šamaranje, eurogolovi, baklje... Pogledajte kaos i reakcije igrača u Zagrebu
DINAMO - RIJEKA 2-1 "Modri" su pobijedili prvaka 2-1 i preuzeli vrh HNL-a. Najviše je spora izazvala situacija iz 77. minute u kojoj je Mišić dijelio pljuske nakon faula nad Frukom i dobio samo žuti. Bakrar je zabio u 29., Ndockyt izjednačio u 58., a Hoxha spektakularnim eurogolom u 84. ostavio bodove u Zagrebu. Nakon utakmice igrači su oklijevali s pozdravom Boysima pa su ih počastili zvižducima.
Foto Matija Habljak/PIXSELL
