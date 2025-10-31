FOTO Zlatan se za Noć vještica našminkao u kultnog Jokera

Legendarni nogometaš Zlatan Ibrahimović ponovno je dokazao zašto je kralj društvenih mreža, iznenadivši milijune pratitelja svojom nevjerojatnom transformacijom za Noć vještica. Umirovljena zvijezda uskočila je u ulogu kultnog zlikovca Jokera, a fotografije su u kratkom roku postale viralne.

Na seriji fotografija objavljenih na svom Instagram profilu, Ibrahimović je podijelio proces preobrazbe. Prve dvije slike prikazuju ga bez majice u kupaonici, pokazujući impresivnu tjelesnu formu i brojne tetovaže dok nanosi karakterističnu šminku.

Foto: Instagram

Konačna fotografija prikazuje ga u elegantnom crvenom baršunastom sakou, s prodornim pogledom koji ledi krv u žilama. Uz objavu je ostavio i zagonetnu poruku koja savršeno odgovara liku: "Nasmiješite se, jer to zbunjuje ljude."

Iako je u lipnju 2023. godine završio svoju blistavu igračku karijeru, Zlatan ne miruje. Trenutno obnaša funkciju višeg savjetnika vlasnika Milana, gdje je uključen u sportske i poslovne operacije kluba.

Foto: Instagram

Ova uloga, iako ozbiljna, očito mu ostavlja prostora za pokazivanje svoje poznate karizmatične i nepredvidive osobnosti. Mnogi smatraju da mu uloga Jokera savršeno pristaje, spajajući njegovu intenzivnu prirodu s dozom provokacije, po kojoj je bio poznat i na nogometnim terenima.

Njegovi obožavatelji bili su apsolutno oduševljeni. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a među njima su se isticale poruke podrške. Jedan od pratitelja duhovito je primijetio na talijanskom: "Senza maschera tu sei joker" ("I bez maske si Joker"), aludirajući na Zlatanovu jedinstvenu i često kontroverznu osobnost.