FOTO Zlatan se za Noć vještica našminkao u kultnog Jokera

Piše Luka Tunjić,
Zlatan se za Noć vještica našminkao u kultnog Jokera
Foto: Instagram

Nevjerojatna transformacija u Jokera za Noć vještica ostavila je pratitelje bez daha. Umirovljen, ali ne i zaboravljen, Zlatanova karizma i dalje osvaja srca. 'I bez maske si Joker', pišu oduševljeni fanovi

Legendarni nogometaš Zlatan Ibrahimović ponovno je dokazao zašto je kralj društvenih mreža, iznenadivši milijune pratitelja svojom nevjerojatnom transformacijom za Noć vještica. Umirovljena zvijezda uskočila je u ulogu kultnog zlikovca Jokera, a fotografije su u kratkom roku postale viralne.

Na seriji fotografija objavljenih na svom Instagram profilu, Ibrahimović je podijelio proces preobrazbe. Prve dvije slike prikazuju ga bez majice u kupaonici, pokazujući impresivnu tjelesnu formu i brojne tetovaže dok nanosi karakterističnu šminku.

Foto: Instagram

Konačna fotografija prikazuje ga u elegantnom crvenom baršunastom sakou, s prodornim pogledom koji ledi krv u žilama. Uz objavu je ostavio i zagonetnu poruku koja savršeno odgovara liku: "Nasmiješite se, jer to zbunjuje ljude."

Iako je u lipnju 2023. godine završio svoju blistavu igračku karijeru, Zlatan ne miruje. Trenutno obnaša funkciju višeg savjetnika vlasnika Milana, gdje je uključen u sportske i poslovne operacije kluba.

Foto: Instagram

Ova uloga, iako ozbiljna, očito mu ostavlja prostora za pokazivanje svoje poznate karizmatične i nepredvidive osobnosti. Mnogi smatraju da mu uloga Jokera savršeno pristaje, spajajući njegovu intenzivnu prirodu s dozom provokacije, po kojoj je bio poznat i na nogometnim terenima.

Njegovi obožavatelji bili su apsolutno oduševljeni. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a među njima su se isticale poruke podrške. Jedan od pratitelja duhovito je primijetio na talijanskom: "Senza maschera tu sei joker" ("I bez maske si Joker"), aludirajući na Zlatanovu jedinstvenu i često kontroverznu osobnost.

