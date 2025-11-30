FOTO Zlatna hrvatska olimpijka zablistala u vojničkoj uniformi

Matea Jelić zlatna je hrvatska olimpijka iz Tokija 2021., a najnovijom objavom na društvenim mrežama zablistala je u vojničkoj uniformi. Zlatom na Olimpijskim igrama postala je prva Hrvatica s tim postignućem u taekwondou
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
rening je počela kao djevojčica u lokalnom klubu, a već s 16 godina postala je svjetska juniorska prvakinja. Nakon preseljenja u Split i priključenja Taekwondo klubu Marjan, njezina se karijera ubrzano uzdigla
Foto: Instagram
Pravi sportski vrhunac došao je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., gdje je osvojila zlato u kategoriji do 67 kg. U finalu je gubila 15:21 samo petnaest sekundi prije kraja, ali je onda nevjerojatnim preokretom pobijedila Britanku Lauren Williams 25:22. Tom pobjedom postala je prva Hrvatica s olimpijskim zlatom u taekwondou
Foto: Instagram
Nakon toga osvojila je i zlato na Mediteranskim igrama 2022. te broncu na Svjetskom prvenstvu 2023., ovaj put u novoj kategoriji do 73 kg
Foto: Instagram
Nakon zlata u Tokiju rekla je:
- Vjerovala sam cijelo vrijeme, možda ne da će biti lako, ali da mogu doći do svog sna
Foto: Instagram
Matea je priznala da uvijek daje svoj maksimum, a ljude dijeli na dobre i loše, priznala je jednom prilikom
Foto: Instagram
