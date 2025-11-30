Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IZNENADILA IMIDŽOM

FOTO Zlatna hrvatska olimpijka zablistala u vojničkoj uniformi

Matea Jelić zlatna je hrvatska olimpijka iz Tokija 2021., a najnovijom objavom na društvenim mrežama zablistala je u vojničkoj uniformi. Zlatom na Olimpijskim igrama postala je prva Hrvatica s tim postignućem u taekwondou
FOTO Zlatna hrvatska olimpijka zablistala u vojničkoj uniformi
Matea Jelić zlatna je hrvatska olimpijka iz Tokija 2021., a najnovijom objavom na društvenim mrežama zablistala je u vojničkoj uniformi. Zlatom na Olimpijskim igrama postala je prva Hrvatica s tim postigućem u taekwondou | Foto: Instagram
1/48
Matea Jelić zlatna je hrvatska olimpijka iz Tokija 2021., a najnovijom objavom na društvenim mrežama zablistala je u vojničkoj uniformi. Zlatom na Olimpijskim igrama postala je prva Hrvatica s tim postigućem u taekwondou | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025