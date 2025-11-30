FOTO Zlatna hrvatska olimpijka zablistala u vojničkoj uniformi

Pravi sportski vrhunac došao je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021., gdje je osvojila zlato u kategoriji do 67 kg. U finalu je gubila 15:21 samo petnaest sekundi prije kraja, ali je onda nevjerojatnim preokretom pobijedila Britanku Lauren Williams 25:22. Tom pobjedom postala je prva Hrvatica s olimpijskim zlatom u taekwondou | Foto: Instagram