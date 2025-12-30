FOTO Zločesti dečko tenisa je pobijedio 'bitku spolova', ali izgubio je fatalnu Australku

Nick Kyrgios izbivao je s teniskih terena, a sreću je pronašao u zagrljaju australske influencerice Costeen Hatzi. Međutim, njihovoj ljubavnoj idili ipak je došao kraj, a Costeen je sada uspješna dizajnerica haljina
Costeen Hatzi australska je influencerica koja je svoju slavu stekla nakon veze s 'problematičnm dečkom' tenisa Nickom Kyrgiosom
Njihova priča započela je na prilično neobičan način krajem 2021. godine
Kyrgios je na Instagramu tražio ogledalo za svoj novi stan u Sydneyju i naišao na oglas koji je postavila Costeen
Kada su se upoznali bila je to ljubav na prvi pogled, a u Netflixovoj dokumentarnoj seriji Break Point, koja je pratila Kyrgiosa tijekom sezone 2022., Hatzi je iskreno priznala da prije njega nije znala gotovo ništa o tenisu
Nikada u životu nisam pogledala teniski meč, tako da je ovo sve novo za mene - rekla je tada, dodavši kako Nick "nije lud kao što svi misle"
Putovala je s njim diljem svijeta, od Australije do Wimbledona
Mnogi su upravo Costeen pripisivali zasluge za Kyrgiosovu transformaciju i najuspješniju sezonu u karijeri
Te 2022. godine osvojio je Australian Open u parovima i stigao do svog prvog Grand Slam finala u pojedinačnoj konkurenciji u Wimbledonu
- Sretan sam što sam u zdravoj vezi punoj ljubavi. Ona me podržava i jednostavno se zabavljamo - izjavio je jednom prilikom
Njezin utjecaj bio je toliko snažan da je Kyrgios nakon tri godine izbivanja odlučio zaigrati na Roland-Garrosu samo zato što je njegova djevojka željela vidjeti Pariz
Ipak, početkom 2024. godine počele su kružiti glasine o problemima. Par je demantirao napise, no sredinom godine stigla je i službena potvrda prekida
Pružala sam mu punu podršku. Išla sam na sve turnire. Radila sam sve iza kulisa – prala mu odjeću, kuhala… sve. I bila sam sretna zbog toga jer sam ga voljela. Ne žalim ni za čim što sam učinila - izjavila je Costeen u jednom intervjuu
Danas se 24-godišnja Costeen, koja je prije Kyrgiosa diplomirala psihologiju, u potpunosti posvetila vlastitoj karijeri. Vodi uspješan posao iznajmljivanja dizajnerskih haljina i jedna je od najtraženijih australskih influencerica
