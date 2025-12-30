Obavijesti

COSTEEN HATZI

FOTO Zločesti dečko tenisa je pobijedio 'bitku spolova', ali izgubio je fatalnu Australku

Nick Kyrgios izbivao je s teniskih terena, a sreću je pronašao u zagrljaju australske influencerice Costeen Hatzi. Međutim, njihovoj ljubavnoj idili ipak je došao kraj, a Costeen je sada uspješna dizajnerica haljina
Costeen Hatzi australska je influencerica koja je svoju slavu stekla nakon veze s 'problematičnm dečkom' tenisa Nickom Kyrgiosom | Foto: Instagram
