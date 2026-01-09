FOTO Zvijezda Barce zbog ove plavuše u sukobu sa suigračem?

Fermín López i Berta Gallardo imaju vezu koja je mlada, romantična i dosta nenametljiva, ali je ipak privukla veliku pažnju. Nakon mjeseci nagađanja, sami su je potvrdili na Instagramu jednostavnom, ali jasnom objavom
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Zajedno često putuju kad god im to raspored dopušta, a njihove objave s odmora djeluju opušteno i iskreno, bez pretjeranog poziranja. Upravo ta prirodnost je razlog zašto su postali simpatični navijačima
| Foto: Instagram
Berta Gallardo je svestrana mlada dama iz Seville. Iako je njezina karijera modela tek u povojima, već je izgradila zavidnu reputaciju na društvenim mrežama
| Foto: Instagram
Na Instagramu ju prati više od 150.000 ljudi
| Foto: Instagram
Nakon što je Španjolska osvojila Euro 2024. pobjedom protiv Engleske, Berta je na terenu strastveno poljubila Fermína tijekom slavlja, čime su suptilno, ali i nedvojbeno objavili svoju ljubav cijelom svijetu
| Foto: Instagram
Bilo je šuškanja o svađi između Gavija i Lopeza i to zbog djevojaka, a sve je "zakuhala" mistična objava Fermina na društvenim mrežama
| Foto: Instagram
"Loši ljudi nikad ne pobjede, kao ni oni koji okrenu obraz drugima ili dopuštaju izdaju u životu. Samo je pitanje vremena kada će ih to stići," napisao je Lopez i dodao...
| Foto: Instagram
"Ti ljudi gube svakog dana zato što si svakog jutra maskom prekrivaju lice. Prije ili kasnije, ta će maska pasti, a svijet će vidjeti te ljude kakvi jesu."
| Foto: Instagram
Španjolci su krenuli s nagađanjima da je poruka upućena Gaviju i njegovoj djevojci Ani Pelayo
| Foto: Instagram
