FOTO Zvijezda Barce zbog ove plavuše u sukobu sa suigračem?

Fermín López i Berta Gallardo imaju vezu koja je mlada, romantična i dosta nenametljiva, ali je ipak privukla veliku pažnju. Nakon mjeseci nagađanja, sami su je potvrdili na Instagramu jednostavnom, ali jasnom objavom
Fermín López i Berta Gallardo imaju vezu koja je mlada, romantična i dosta nenametljiva, ali je ipak privukla veliku pažnju. Nakon mjeseci nagađanja, sami su je potvrdili na Instagramu jednostavnom, ali jasnom objavom
