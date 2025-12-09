FOTO Zvijezda Hollywooda je zavirila u garažu Ferrarija. A mehaničari u njezin dekolte

Ana de Armas ukrala šou u Abu Dhabiju! Glumica mahala zastavom, dok je Hamilton šarmirao izvan staze. Njihov susret postao hit na mrežama. Svi pričaju o njezinoj karijeri i ljubavnom životu
Završnica sezone Formule 1 u Abu Dhabiju 7. prosinca 2025. bila je jedna od najuzbudljivijih u posljednjih nekoliko godina. Lando Norris okrunjen je kao novi svjetski prvak, no čini se kako je svu pažnju ukrala slavna kubansko-španjolska glumica Ana de Armas (37).
| Foto: Instagram
Završnica sezone Formule 1 u Abu Dhabiju 7. prosinca 2025. bila je jedna od najuzbudljivijih u posljednjih nekoliko godina. Lando Norris okrunjen je kao novi svjetski prvak, no čini se kako je svu pažnju ukrala slavna kubansko-španjolska glumica Ana de Armas (37). |
Foto: Instagram
Završnica sezone Formule 1 u Abu Dhabiju 7. prosinca 2025. bila je jedna od najuzbudljivijih u posljednjih nekoliko godina. Lando Norris okrunjen je kao novi svjetski prvak, no čini se kako je svu pažnju ukrala slavna kubansko-španjolska glumica Ana de Armas (37).
| Foto: Instagram
Ne samo da je imala čast mahati pobjedničkom zastavom na kraju utrke, već je svojim izgledom i susretom s Lewisom Hamiltonom (40) postala glavna tema na društvenim mrežama.
| Foto: Profimedia
Foto Instagram
Prije nego što je Max Verstappen prvi prošao ciljem, a Norris osigurao naslov, Ana de Armas bila je posebna gošća u Ferrarijevoj garaži.
| Foto: Instagram
Tamo ju je dočekao sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton, koji joj je osobno objašnjavao tajne F1 bolida.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kamere su zabilježile njihov prisan razgovor i osmijehe dok joj je Britanac pokazivao funkcije na volanu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, navijači su se našalili da je njegova najveća pobjeda tog dana bila izvan staze.
| Foto: HOCH ZWEI/DPA
Ana de Armas rođena je u Havani na Kubi, a odrasla je u skromnim uvjetima, često bez pristupa internetu i s ograničenim saznanjima o popularnoj kulturi izvan svoje zemlje.
| Foto: Instagram
Glumačku karijeru započela je u domovini, no s 18 godina, zahvaljujući španjolskom državljanstvu preko bake i djeda, preselila se u Madrid.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Tamo je stekla slavu u popularnoj seriji "El Internado".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin put u Hollywood započeo je 2014. godine, kada se preselila u Los Angeles bez znanja engleskog jezika.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Uloge su se redale, od trilera "Kuc-kuc" s Keanuom Reevesom do uloge u znanstveno-fantastičnom klasiku "Blade Runner 2049"
| Foto: CARSTEN KOALL/DPA
Pravi proboj ostvarila je ulogom medicinske sestre Marte Cabrere u hitu "Nož u leđa" (2019.), koja joj je donijela nominaciju za Zlatni globus.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Svijet ju je dodatno zapamtio kao fatalnu Bondovu djevojku Palomu u filmu "Za smrt nema vremena" (2021.).
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Ipak, uloga karijere bila je ona Marilyn Monroe u biografskom filmu "Plavuša" (2022.). Unatoč kontroverzama oko njezinog naglaska, njezina izvedba donijela joj je nominaciju za Oscara, čime je postala prva Kubanka kojoj je to uspjelo.
| Foto: Doug Peters
Njezin najnoviji projekt je akcijski triler "Ballerina, spin-off popularne franšize "John Wick".
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram
Osim karijere, mediji pomno prate i njezin privatni život.
| Foto: Instagram
Od 2011. do 2013. bila je u braku sa španjolskim glumcem Marcom Clotetom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Najviše pažnje privukla je njezina veza s glumcem Benom Affleckom, kojeg je upoznala na snimanju filma "Duboka voda".
| Foto: Instagram
Bili su zajedno od ožujka 2020. do siječnja 2021., a navodno su prekinuli jer Affleck nije želio imati više djece.
| Foto: Instagram
Nakon Afflecka, bila je u vezi s Paulom Boukadakisom, jednim od direktora u Tinderu. Nedavno je izazvala kontroverze vezom s Manuelom Anidom Cuestom, posinkom kubanskog predsjednika Miguela Díaza-Canela, što je naišlo na osudu kubanske dijaspore.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Posljednjih mjeseci šuškalo se i o romansi s Tomom Cruiseom, no izvori tvrde da je njihov odnos isključivo poslovan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Unatoč slavi i životu pod reflektorima, Ana de Armas, koja posjeduje kubansko, španjolsko i američko državljanstvo, od 2023. godine živi u mirnom Vermontu, daleko od holivudske vreve
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram