FOTO Zvijezda Hollywooda je zavirila u garažu Ferrarija. A mehaničari u njezin dekolte

Ana de Armas ukrala šou u Abu Dhabiju! Glumica mahala zastavom, dok je Hamilton šarmirao izvan staze. Njihov susret postao hit na mrežama. Svi pričaju o njezinoj karijeri i ljubavnom životu
Završnica sezone Formule 1 u Abu Dhabiju 7. prosinca 2025. bila je jedna od najuzbudljivijih u posljednjih nekoliko godina. Lando Norris okrunjen je kao novi svjetski prvak, no čini se kako je svu pažnju ukrala slavna kubansko-španjolska glumica Ana de Armas (37). | Foto: Instagram
