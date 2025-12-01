Obavijesti

FOTO Zvijezda Netflixa partijala pa gledala Hajduk na Poljudu

Zvijezda popularne Netflixove serije "Outer Banks", Madison Bailey (25), trenutačno boravi u Hrvatskoj. Glavni povod njezina dolaska je snimanje pete sezone serije, koja se odvijala u Dubrovniku, a boravak u Hrvatskoj iskoristila je i za odlazak na utakmicu Hajduka
Popularna serija snimala se od kraja listopada do sredine studenog, no lijepa Madeleine i dalje je u Hrvatskoj. Jadranska obala toliko ju je oduševila da je odlučila ostati i odmoriti se u društvu svojih prijatelja. | Foto: Instagram
