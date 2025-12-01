FOTO Zvijezda Netflixa partijala pa gledala Hajduk na Poljudu

Na društvenim mrežama pohvalila se i kako je bila na utakmici Hajduka i Varaždina. Ipak, nije donijela sreću Splićanima koji su osvojili mršavi bod (1-1). No, obzirom na njezinu objavu na Instagramu, gdje ima osam milijuna pratiteljina, očito ju je oduševila sjajna atmosfera na Poljudu koji je bio lijepo ispunjen. | Foto: Instagram