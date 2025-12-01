FOTO Zvijezda Netflixa partijala pa gledala Hajduk na Poljudu

Zvijezda popularne Netflixove serije "Outer Banks", Madison Bailey (25), trenutačno boravi u Hrvatskoj. Glavni povod njezina dolaska je snimanje pete sezone serije, koja se odvijala u Dubrovniku, a boravak u Hrvatskoj iskoristila je i za odlazak na utakmicu Hajduka
Popularna serija snimala se od kraja listopada do sredine studenog, no lijepa Madeleine i dalje je u Hrvatskoj. Jadranska obala toliko ju je oduševila da je odlučila ostati i odmoriti se u društvu svojih prijatelja.
S prijateljima je istraživala ljepote Dalmacije, a baza za odmor bio joj je Split. Madison je viđena kako uživa u obilasku otok, kupanju u kristalno čistom moru, a nije propustila ni prirodne ljepote Nacionalnog parka Krka, gdje je uživala u prizorima slapova.
Na društvenim mrežama pohvalila se i kako je bila na utakmici Hajduka i Varaždina. Ipak, nije donijela sreću Splićanima koji su osvojili mršavi bod (1-1). No, obzirom na njezinu objavu na Instagramu, gdje ima osam milijuna pratiteljina, očito ju je oduševila sjajna atmosfera na Poljudu koji je bio lijepo ispunjen.
Madison je iskusila i lokalni noćni život i gastronomiju. Bila je u splitskim noćnim klubovima, a na Šoltu je išla party brodom. Iskustvo za pamćenje
Madison, koja je rođena i odrasla u Kernersvilleu u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini, a danas živi i radi u Los Angelesu, izgradila je zavidnu karijeru.
Iako joj je uloga Kiare "Kie" Carrera u "Outer Banksima" donijela najveću svjetsku slavu, ova 25-godišnja glumica ostvarila je zapažene uloge i u serijama "Black Lightning" i "American Horror Stories" te filmu "Time Cut".
Njezin profesionalni uspjeh odražava se i na financijama; procjenjuje se da njezina neto vrijednost iznosi oko 1,5 milijuna dolara, što je rezultat glumačkih honorara, ali i unosnih sponzorskih ugovora na društvenim mrežama.
