FOTO Zvijezda Slovenije uživa bez SP-a! Zaprosio je Srpkinju i kćer legende, stiže im i bebica

Kroz karijeru, Olga je surađivala s nizom uglednih trenera, uključujući Alexa Corretju i Josea 'Pepu' Claveta. Ove suradnje, uz podršku obitelji i tima, pomogle su joj da razvije svoj stil igre i postigne zapažene rezultate. Posebno se ističe njen rad s Alejandrom Garciom Cenzanom, s kojim je, kako sama kaže, "kliknula". Olga je, također, imala priliku posjetiti i turnir u Zadru, gdje je, kako prenose mediji, razvila lijep odnos s kolegicom Donnom Vekić, a poznato je i njeno prijateljstvo i suradnja s Novakom Đokovićem, koji joj je velika podrška i uzor. | Foto: Instagram