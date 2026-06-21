FOTO Zvijezda Slovenije uživa bez SP-a! Zaprosio je Srpkinju i kćer legende, stiže im i bebica

Otac joj je košarkaš, majka sportska novinarka, a Olga Danilović (25) je nova zvijezda svjetskog tenisa i prva igračica rođena 2000-tih s WTA naslovom. Bila je i u Zadru, a sad se zaručila za golmana Jana Oblaka
Olga Danilović, mlada srpska tenisačica, posljednjih godina plijeni pažnju ne samo svojim sportskim uspjesima, već i zanimljivim privatnim životom koji je postao još zanimljiviji.
| Foto: Instagram
Olga Danilović, mlada srpska tenisačica, posljednjih godina plijeni pažnju ne samo svojim sportskim uspjesima, već i zanimljivim privatnim životom koji je postao još zanimljiviji. |
Foto: Instagram
Olga Danilović, mlada srpska tenisačica, posljednjih godina plijeni pažnju ne samo svojim sportskim uspjesima, već i zanimljivim privatnim životom koji je postao još zanimljiviji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Golman Atletico Madrida i slovenske reprezentacije koja nije na SP-u Jan Oblak zaprosio je Olgu, a ona je rekla 'Da'. Osim toga, uskoro će im stići i dijete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Olgina veza s Oblakom privukla je veliku medijsku pažnju. Par je potvrdio svoju vezu 2023. godine, a Olga je izjavila da joj Slovenac puno znači i da je to jedan od razloga zašto je Madrid postao njena baza. Njihova veza predstavlja spoj dviju uspješnih sportskih karijera i privlači simpatije obožavatelja širom svijeta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kći proslavljenog košarkaša Predraga Danilovića i sportske novinarke Svetlane Danilović, Olga je spojila obiteljsku sportsku tradiciju s vlastitim talentom, gradeći karijeru koja obećava. Istovremeno, njena veza s nogometnom zvijezdom Janom Oblakom dodaje dašak glamura njenoj priči.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Olga je tenis počela igrati sa samo šest godina. Već u juniorskoj konkurenciji najavila je veliki potencijal, osvojivši tri Grand Slam naslova u parovima Roland Garros 2016., Wimbledon i US Open 2017. Prelazak u profesionalne vode bio je obilježen značajnim pobjedama i titulama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Učim kako se sprijateljiti s ovom ozljedom", izjavila je Olga, naglašavajući svoju upornost i posvećenost pronalaženju rješenja. Unatoč zdravstvenim izazovima, Olga je pokazivala iznimnu mentalnu snagu i borbenost na terenu, što je rezultiralo pobjedama nad igračicama iz samog svjetskog vrha.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kroz karijeru, Olga je surađivala s nizom uglednih trenera, uključujući Alexa Corretju i Josea 'Pepu' Claveta. Ove suradnje, uz podršku obitelji i tima, pomogle su joj da razvije svoj stil igre i postigne zapažene rezultate. Posebno se ističe njen rad s Alejandrom Garciom Cenzanom, s kojim je, kako sama kaže, "kliknula". Olga je, također, imala priliku posjetiti i turnir u Zadru, gdje je, kako prenose mediji, razvila lijep odnos s kolegicom Donnom Vekić, a poznato je i njeno prijateljstvo i suradnja s Novakom Đokovićem, koji joj je velika podrška i uzor.
| Foto: Instagram
Prošla godina donijela joj je značajan iskorak na Roland Garrosu, gdje je Olga stigla do četvrtog kola. Ovaj uspjeh označio je prekretnicu i vratio je među 110 najboljih tenisačica svijeta. U listopadu iste godine, osvojila je i svoj drugi WTA naslov, ovaj put na tvrdoj podlozi u Guangzhou. Početak 2025. nastavio se u istom tonu. Na Australian Openu, Olga je ostvarila svoj najbolji Grand Slam rezultat, plasiravši se u četvrto kolo i ušavši u Top 50 igračica svijeta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Olga Danilović dolazi iz sportske obitelji. Njen otac, Predrag Danilović, legenda je europske i NBA košarke, a majka Svetlana je cijenjena sportska novinarka. Sportska pozadina nesumnjivo je utjecala na Olginu predanost i radnu etiku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Olgina veza s Janom Oblakom, vratarom Atletico Madrida, privukla je veliku medijsku pažnju. Par je potvrdio svoju vezu 2023. godine, a Olga je izjavila da joj Oblak puno znači i da je to jedan od razloga zašto je Madrid postao njena baza. Njihova veza predstavlja spoj dviju uspješnih sportskih karijera i privlači simpatije obožavatelja širom svijeta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Olgina veza s Janom Oblakom, vratarom Atletico Madrida, privukla je veliku medijsku pažnju. Par je potvrdio svoju vezu 2023. godine, a Olga je izjavila da joj Oblak puno znači i da je to jedan od razloga zašto je Madrid postao njena baza. Njihova veza predstavlja spoj dviju uspješnih sportskih karijera i privlači simpatije obožavatelja širom svijeta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim ljubavne veze, Olga je razvila i snažnu profesionalnu povezanost sa Španjolskom. Dugi niz godina surađuje sa španjolskim trenerima, a Madrid joj pruža mirnije okruženje za trening i pripreme. Španjolski mediji su je čak prozvali "La española" (Španjolka), ističući njenu bliskost s tom zemljom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram