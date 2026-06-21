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OBLAK U OBLACIMA

FOTO Zvijezda Slovenije uživa bez SP-a! Zaprosio je Srpkinju i kćer legende, stiže im i bebica

Otac joj je košarkaš, majka sportska novinarka, a Olga Danilović (25) je nova zvijezda svjetskog tenisa i prva igračica rođena 2000-tih s WTA naslovom. Bila je i u Zadru, a sad se zaručila za golmana Jana Oblaka
FOTO Zvijezda Slovenije uživa bez SP-a! Zaprosio je Srpkinju i kćer legende, stiže im i bebica
Olga Danilović, mlada srpska tenisačica, posljednjih godina plijeni pažnju ne samo svojim sportskim uspjesima, već i zanimljivim privatnim životom koji je postao još zanimljiviji. | Foto: Instagram
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Olga Danilović, mlada srpska tenisačica, posljednjih godina plijeni pažnju ne samo svojim sportskim uspjesima, već i zanimljivim privatnim životom koji je postao još zanimljiviji. | Foto: Instagram
Komentari 17

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