Francuska legenda: Hrvatska je moj favorit za osvajanje SP-a, Argentinac: Htio sam Brazil...

Hrvatska i Francuska ponovno su polufinalisti na Svjetskom prvenstvu. 'Vatreni' su za polufinale porazili reprezentaciju Brazila, prvog favorita za osvajanje Mundijala, dok je 'tricolore' izbacio odličnu reprezentaciju Engleske.

Francuska ima priliku nakon 60 godina postati prva reprezentacija koja je osvojila dva Mundijala u nizu, Posljednji je put to uspjela brazilska reprezentacija predvođena Peleom 1958. i 1962. godine.

Ipak, legenda Francuske Frank Leboeuf (54) kaže da njegova zemlja nije glavni favorit za osvajanje SP-a.

- Nisam siguran u to! Svi znamo da polufinale protiv Maroka neće biti jednostavna utakmica. S druge strane, imate dvije fantastične momčadi s dva fantastična igrača - Modrić i Messi koji želi osvojiti SP.

- Mislim da Hrvatska želi osvetu protiv Francuski. Prošlu su utakmicu pokazali da su kompaktni, dovoljno snažni... kada pobijedite favorita svjetskog prvenstva, onda morate biti glavni kandidat za naslov - rekao je Leboeuf, koji je za reprezentaciju Francuske skupio 50 nastupa.

- Ne znam tko će pobijediti, ali uživam u SP-u jer je nepredvidljiv. Znate, meni je Hrvatska favorit! - dodao je.

'Htio sam Argentinu i Brazil'

Pablo Zabaleta (37) dugo je godina igrao na desnom beku u argentinskoj reprezentaciji. Od 2005. do 2016. godine odigrao je 58 utakmica za 'gaučose', a od 2020. godine u nogometnoj je mirovini.

- Uz dužno poštovanje, htio sam Argentinu i Brazil u polufinalu - započeo je Zabaleta prije nego što je dodao...

- To bi bila jedna od najboljih utakmica, ali Hrvatska... to je stvarno dobra momčad. Bili su u finalu prije četiri godine, sada u polufinalu, znate, to je opasan protivnik.

Hrvatska je bila u skupini s Argentinom na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, a 'vatreni' su uvjerljivo pobijedili s rezultatom od 3-0. Strijelci su tada bili Rebić, Modrić i Rakitić.

