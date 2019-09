Francuska potopljena: Stara Scola odvela 'gaučose' u finale

Ma ne mogu im ništa Srbi ni Francuzi, a pobijede li i Španjolce, bit će ovo prekrasna sportska priča. Argentina je pobijedila Francusku 80-66 (39-32) u polufinalu Svjetskog košarkaškog prvenstva u Kini te će 'gaučosi' u finalu igrati protiv Španjolske koja je bila bolja od Australije nakon produžetaka (95-88).

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon prvog napada u kojem su poveli Francuzi, ostatak su utakmice izabranici Vincenta Colleta lovili zaostatak. Odmah su se autoritativno postavili Argentinci i otišli na +8 (10-2). Zabijali su Campazzo i Scola, a Francuzi su do zadnje minute četvrtine bezuspješno lovili zaostatak.

Ipak, dva slobodna bacanja De Cola približili su Francuze na samo tri poena zaostatka (21-18). Nastavili su s dobrom igrom Francuzi i došli do druge prednosti u utakmici. Zakucao je Lessort za 24-23, ali to je bila zadnja prednost Francuza u utakmici. Tada su na pogon centara i Luisa Scole došli do +7 (39-32) na poluvremenu.

Foto: Reuters

I tu nisu stali. U trećoj četvrtini su se Scoli pridružili Campazzo i Vildoza, a Francuzi su u većini slučajeva mogli samo gledati majstorije nevjerojatnog Luisa. Došli su 'gaučosi' do +12 (60-48) na kraju treće četvrtine i izgledalo je kao da je utakmica polako gotova, a Argentinci su pomalo mislima odlutali u finale.

Koštalo ih je to na startu posljednje četvrtine kad su Francuzi brzo došli na -8 (63-55) pa i na - 7 (65-58), ali onda se ponovno ukazao glavni kandidat za MVP-a prvenstva uz Rickyja Rubija iz Španjolske. Samo 11 godina stariji gospodin od Rubia, veliki Luis Scola (39). Dvije trice zaredom, pa dva slobodna bacanja - sve je zabio.

Foto: JASON LEE

Na semaforu je bilo 76-60, a argentinski navijači počeli su slaviti dvije minute prije kraja. Do kraja susreta igralo se lagano na obje strane, a sve je završilo s konačnih 80-66 za Argentinu.

Veteran Scola nastavio je s nevjerojatnim partijama. Protiv Francuza zabio je 28 poena uz 13 skokova i dvije asistencije. Nevjerojatnom Luisu podršku su dali Campazzo s 12 poena, sedam skokova i šest asistencija te Vildoza sa 10 poena, četiri skoka i tri asistencije. Kod Francuza su najbolji bili Fournier i Ntilikina svaki sa po 16 poena, dva skoka i dvije asistencije.

Foto: Reuters

Tako će u finalu igrati Španjolska i Argentina, dok će u borbu za broncu Australija i Francuska. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je u nedjelju, 15. rujna s početkom u 10 sati, dok je finale isti dan u 14 sati.