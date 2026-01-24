Obavijesti

Sport

Komentari 0
RASPUCANI FRANCUZI

Francuska razbila Portugalce i oborila nova tri rekorda Eura!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Francuska razbila Portugalce i oborila nova tri rekorda Eura!
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Francuska je druga u skupini 1 s četiri boda, dok je Portugal četvrti s dva. U idućem kolu Francuzi igraju protiv Španjolske, dok Portugala čekaju Norvežani

Admiral

Francuska rukometna reprezentacija pobijedila je Portugal 46-38 u drugom kolu druge faze Europskog rukometnog prvenstva. Bila je to jednosmjerna utakmica od samog početka. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije 01:05
Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije | Video: Hrvatski rukometni savez

Francuzi su krenuli furiozno i sa 5-1 nakon četiri i pol minute igre nagovijestili što slijedi. Portugalci su držali kakav-takav priključak do sedme minute (7-4), ali Francuska do poluvremena odlazi na čak 14 razlike (28-14) i praktički rješava utakmicu. 

Do pobjede je Francuze vodio Mem s osam golova iz osam pokušaja, Fabragas je zabio šest. Kod Portugalaca su četiri igrača zabila po pet golova, ali golmani su zajedno skupili samo šest obrana. 

Francuska je na utakmici s Portugalom oborila i tri rekorda; najviše golova u prvom poluvremenu (28), najviše golova na jednoj utakmici Europskog prvenstva (84) i najviše golova jedne reprezentacije (46, izjednačeni na vrhu). 

Francuska je druga u skupini 1 s četiri boda, dok je Portugal četvrti s dva. U idućem kolu Francuzi igraju protiv Španjolske, dok Portugala čekaju Norvežani. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Gorica dovela novog golmana, Liverpoolov as na pragu odlaska u Tottenham
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Gorica dovela novog golmana, Liverpoolov as na pragu odlaska u Tottenham

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku
SADA JE JASNIJE

Švedska pobijedila Sloveniju, evo što to znači za Hrvatsku

Ljestvica nakon prvog kola drugog kruga tako izgleda jasnije. Švicarska i Mađarska ostale su jedine dvije reprezentacije bez pobjede u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva
Raspored i rezultati Europskog prvenstva u vaterpolu 2026.
KOMPLETNA SATNICA

Raspored i rezultati Europskog prvenstva u vaterpolu 2026.

Spektakularni vaterpolski EP 2026. je u Srbiji! Kombank Arena domaćin je od 10. do 25. siječnja. HTV prenosi sve utakmice "barakuda" i završnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026