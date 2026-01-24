Francuska razbila Portugalce i oborila nova tri rekorda Eura!

Francuska rukometna reprezentacija pobijedila je Portugal 46-38 u drugom kolu druge faze Europskog rukometnog prvenstva. Bila je to jednosmjerna utakmica od samog početka.

Francuzi su krenuli furiozno i sa 5-1 nakon četiri i pol minute igre nagovijestili što slijedi. Portugalci su držali kakav-takav priključak do sedme minute (7-4), ali Francuska do poluvremena odlazi na čak 14 razlike (28-14) i praktički rješava utakmicu.

Do pobjede je Francuze vodio Mem s osam golova iz osam pokušaja, Fabragas je zabio šest. Kod Portugalaca su četiri igrača zabila po pet golova, ali golmani su zajedno skupili samo šest obrana.

Francuska je na utakmici s Portugalom oborila i tri rekorda; najviše golova u prvom poluvremenu (28), najviše golova na jednoj utakmici Europskog prvenstva (84) i najviše golova jedne reprezentacije (46, izjednačeni na vrhu).

Francuska je druga u skupini 1 s četiri boda, dok je Portugal četvrti s dva. U idućem kolu Francuzi igraju protiv Španjolske, dok Portugala čekaju Norvežani.