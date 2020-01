Francuski mediji: Tri godine oni nama pričaju o 'rekonstrukciji'!

Dan poslije šokantnog ispadanja s Eura poslije samo dvije utakmice, najlošijeg rezultata u više od četiri desetljeća, francuski mediji, javnost i rukometaši pokušavaju dokučiti razloge i naći 'recept' za dizanje iz duboke rupe u koju su upali.

Ovo drugo im 'ide lako' ("Samo moramo proći kvalifikacijski turnir i plasirati se na Olimpijske igre"), ali sa prvim se muče... Ni sami ne znaju zašto su prvi put od 1978. ispali već u skupini i koji su razlozi ispadanja, a najvažnije osobe francuskog rukometa čak negiraju i notornu činjenicu da su Les Bleus u krizi!

- Kriza? A ako vi baš hoćete tako ocijeniti učinite to, ali: ne. Ja ne mislim da smo u krizi - govori izbornik Didier Dinart za L'Equipe, na opće čuđenje i uz salvu kritika teško razočarane stručne i navijačke javnosti.

Tužna formalnost s Bosnom

- Dobro su se dečki borili, ali Norveška je jaka, a uz to je i domaćin. Dali smo sve od sebe. Nema krivaca, nije ovo ničija krivnja. Naš je rukomet, jednostavno, nakon puno godina napravio jedan korak u prazno, a ako se ovako nastavi onda ćemo morati sami sebi priznati da nismo na potrebnoj razini - izjavio je Dinart koji je i kao igrač i kao izbornik do jučer bio pobjednik, a danas svojim istupima nakon očajnog rezultata gorko razočarava navijače.

Retoričko, a silno optužujuće pitanje vrišti sa sportskih stranica mega-tiražnog Le Mondea:

- Imamo još utakmicu protiv Bosne u utorak, ali to ćemo igrati jer... Moramo. Ništa nam ne može donijeti taj susret nakon što smo pali i protiv Portugalaca i proti Norvežana. Još ta tužna formalnost pa poniženi idemo kući. Ali glavno da svima nama iz reprezentacije već tri godine pričaju kako su oni 'u rekonstrukciji'? Krasna im je rekonstrukcija! Ovo boli jer nije samo pad nego pad sa najvećih mogućih visina. A ovako nisko ipak nije moralo biti - zaključuje kolega Clement Martel iz Le Mondea.

Ovako se ne nosi ovaj dres

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA/PIXSELL

U cijelom tom francuskom rukometnom kaosu tek jedna-jedina osoba zaslužuje da se čak i u ovim okolnostima po dobru izdvoji od ostalih. Samo je Ludovic Fabregas bio dostojan dresa kojeg je nosio, piše Le Figaro:

- Barcinom pivotu nije smetala ni rekonstrukcija kroz koju reprezentacija prolazi, ni činjenica da se igra protiv domaćina, ni snaga protivnika... Fabregas je i protiv Norvežana bio naš div. Zabio je 8 od 9 u napadu, a u obrani igrao impresivno. Ako postoji netko u toj već izbačenoj momčadi tko s puni pravom može biti frustriran onima oko sebe onda je to on. Jer Fabregas je bio na razini izazova. Ali... Jedino on - zaključuje Figaro pa prenosi donekle ohrabrujuće riječi Nikole Karabatića:

- Malo smo se previše navikli na medalje i trofeje, na to da smo stalno na podiju. Stvar je otišla do te mjere da su i treća mjesta, brončane medalje proglašavane neuspjehom. Ovo je velika mrlja na svima nama, ali ne zaboravimo da smo razočarani bili i prije Olimpijskih igara 2012. i 2016. pa smo oba puta otišli do finala, a 2012. pobijedili i uzeli zlato. A svi se slažemo da ispadanje u skupini nije rezultat s kojim se kući treba vratiti momčad koja nosi francuski dres. Sada nam ostaje proći kvalifikacije, izboriti Olimpijadu pa u Tokiju isprati ovaj šokantno gorak ukus - rekao je Karabatić za Le Figaro.

Inače, Francuzi će biti domaćini kvalifikacija za OI koje će se u travnju (17.-19.) igrati na njihovom parketu, u pariškome Bercyju.

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA/PIXSELL

Tema: Rukometni Euro 2020.