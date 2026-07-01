Francuski mediji u deliriju zbog Mbappéa: 'On je marsovac iz druge galaksije! Na misiji je...'

Francuska nogometna reprezentacija uvjerljivom je pobjedom 3-0 protiv Švedske osigurala plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva 2026., a tamošnji mediji ne štede riječi hvale za predstavu koju su nazvali "demonstracijom sile" i "odom ljepoti nogometa". U središtu slavlja su kapetan Kylian Mbappé, strijelac dva gola, i genijalni Michael Olise, čija je igra opisana kao čista umjetnost.

Foto: Jeenah Moon

Iako je utakmica na MetLife stadionu u New Jerseyju počela u sporijem ritmu, pod utjecajem velike vrućine i pritiska prve nokaut utakmice, francuski su se novinari složili da je sve promijenila pauza za osvježenje. Nakon toga, na teren kao da je istrčala neka druga momčad. "Bio je to plavi tornado koji je pomeo sve pred sobom", piše Le Figaro, opisujući lavinu napada na švedski gol.

U periodu od 30. minute do poluvremena, Francuska je stvorila osam velikih prilika. Adrien Rabiot i Ousmane Dembélé opasno su prijetili, no nesreća je bila saveznik Šveđana. Prvo je Kylian Mbappé pogodio stativu, da bi samo nekoliko trenutaka kasnije Michael Olise izveo potez utakmice - spektakularne škarice koje su također završile na okviru gola. Pritisak je bio neizdrživ.

Kao i mnogo puta dosad, kada je bilo najpotrebnije, odgovornost je preuzeo kapetan. Francuski tisak slavi Kyliana Mbappéa, opisujući ga kao "nemilosrdnog vođu koji je na božanskoj misiji". L'Équipe piše o "marsovcu koji igra u vlastitoj galaksiji", ističući njegovu "kiruršku preciznost i odlučnost koja ledi krv u žilama".

Foto: John Sibley

Njegov prvi pogodak u 45. minuti, remek-djelo individualne vještine nakon što je nanizao trojicu braniča, slomio je otpor Skandinavaca. Drugim golom u 74. minuti samo je potvrdio pobjedu i stigao do brojke od šest pogodaka na turniru, ali i nevjerojatnih 18 ukupno na svjetskim prvenstvima. Le Figaro ističe: "On ne igra nogomet, on ga redefinira. S devetim pogotkom u nokaut fazi Mundijala postavio je novi svjetski rekord." Izbornik Didier Deschamps ga je uoči utakmice nazvao "izvanrednim igračem", a Mbappé mu je uzvratio na terenu.

​- Svjestan sam tko sam i što moram raditi, ali nije stvar samo u meni. Cijela momčad savršeno je svjesna što moramo napraviti ovdje - izjavio je Mbappé nakon utakmice.

Iako je Mbappé bio dvostruki strijelac, francuski mediji gotovo podjednako prostora posvećuju Michaelu Oliseu. Njegov nastup opisuju kao "veličanstveni recital" a igrača Bayerna kao "maestra" i "umjetnika". Olise je bio motor momčadi, upisavši dvije ključne asistencije - prvu za Bradleyja Barcolu kod gola za 2-0, a drugu za Mbappéa kod trećeg pogotka. Njegove škarice koje su završile na stativi opisane su kao "trenutak umjetnosti". Le Parisien donosi jasan zaključak: "Olise je očaravajući meštar ovog Svjetskog prvenstva, igrač čija vizija i tehnička superiornost slamaju obranu pri svakom dodiru s loptom."

Foto: Jeenah Moon

Osim nogometne rapsodije, francuski su mediji posebno istaknuli jedan trenutak koji nadilazi sport. Nakon prvog pogotka, Kylian Mbappé potrčao je prema klupi i pozvao suigrače da zajedno proslave gol s izbornikom Didierom Deschampsom, koji je nedavno proživio obiteljsku tragediju zbog smrti majke.

"To je slika koja definira ovu momčad. U tom zagrljaju stala je sva snaga i jedinstvo koje ih gura naprijed. Oni nisu samo tim, oni su obitelj", navodi Le Figaro. Gestu su protumačili kao jasan znak zajedništva i snage kolektiva koji stoji iza svojih vođa u najtežim trenucima. Ta slika zajedništva, zaključuju, poslala je poruku svim preostalim suparnicima na turniru.

*uz korištenje AI-a