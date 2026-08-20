Francuz postao direktor Osijeka. 'Poštovat ćemo identitet kluba'

NK Osijek imenovao je Oliviera Jauberta glavnim izvršnim direktorom. On je čovjek s više od 30 godina međunarodnog iskustva u sportskoj industriji, poručili su s Opus Arene. Tijekom karijere obnašao je dužnost glavnog izvršnog direktora Toulousea, a bio je i na vodećim pozicijama u francuskoj Ligue de Football Professionnel (LFP) te Nikeu. U NK Osijeku bit će zadužen za razvoj poslovnog segmenta uključujući komercijalne aktivnosti, partnerstva, marketing i razvoj brenda, unaprjeđenje iskustva navijača te daljnji razvoj potencijala Opus Arene.

Alexandra Végh, predsjednica NK Osijek, kazala je:

- Olivierov dolazak važan je korak u daljnjem razvoju NK Osijek. Naš je cilj graditi snažan i održiv Klub, kako na terenu tako i izvan njega. Olivier donosi veliko međunarodno iskustvo, ali za nas je ključno kako ćemo to iskustvo primijeniti upravo ovdje. Ne želimo preslikavati modele drugih klubova ili tržišta. Želimo graditi identitet, razvijati potencijal i ambiciju NK Osijeka. Iznimno mi je drago što mogu poželjeti dobrodošlicu Olivieru i veselim se što ćemo zajedno graditi sljedeću fazu razvoja Kluba.

Olivier Jaubert je poručio:

- NK Osijek privukao me potencijalom Kluba i ambicijom cijelog projekta. Klub ima izvrsnu infrastrukturu, snažan lokalni i regionalni identitet, strastvene navijače i veliki prostor za daljnji razvoj. Jedna od stvari koje sam naučio u nogometu jest da se uspjeh jednog kluba ne može jednostavno preslikati na drugi. NK Osijek ima svoj identitet. Naša je odgovornost razumjeti ga i poštovati te svojim iskustvom pridonijeti da postane još snažniji. Iznimno sam ponosan što postajem dio Kluba i veselim se početku rada.