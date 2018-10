Zvezda dobila šamarčinu pa ju vrijeđali: A s kim oni to igraju?

Brutalan povratak u stvarnost imala je Crvena zvezda. Srpski prvak dobio je šest komada na Parku prinčeva od PSG-ovih 'svemiraca', a svaka nada gostiju da će izvući pozitivan rezultat uvenula je u u 22. minuti kada je francuski prvak otišao na 2-0.

Završilo je 6-1...

Time je pukao i Zvezdin niz od 34 utakmica u nizu bez poraza u svim natjecanjima što je posebno šokiralo francuskog novinara Matta Spira, eksperta za Ligue 1.

- Crvena zvezda nije poražena 34 utakmice prije večerašnjeg meča? S kim su, do vraga, igrali?

