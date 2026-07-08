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Francuzi i Marokanci šokirani su zbog Fifinog odabira sudaca

Piše 24sata,
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Francuzi i Marokanci šokirani su zbog Fifinog odabira sudaca
Foto: Kyle Ross/REUTERS
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Iako Fifa takve odluke donosi na temelju kvalitete i neutralnosti, imenovanje sudaca iz zemlje koja je i sama u završnici turnira, i to za ovako osjetljivu utakmicu, mnogima je dalo povoda za zabrinutost

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Odluka Fife da za četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka odredi kompletnu sudačku postavu iz Argentine izazvala je lavinu reakcija i ponovno otvorila stare rane. Glavni sudac bit će Facundo Tello, a pomagat će mu Juan Pablo Belatti i Gabriel Chade. Četvrti i peti suci, Darío Herrera i Cristian Navarro, također dolaze iz Argentine.

Iako Fifa takve odluke donosi na temelju kvalitete i neutralnosti, imenovanje sudaca iz zemlje koja je i sama u završnici turnira, i to za ovako osjetljivu utakmicu, mnogima je dalo povoda za sumnju i zabrinutost.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France
Foto: Kyle Ross/REUTERS

Za marokanske navijače, ali i nogometne zaljubljenike diljem takozvanog Globalnog Juga, ovaj dvoboj na stadionu u Bostonu puno je više od borbe za polufinale. To je repriza polufinalnog okršaja iz 2022. godine u Katru, u kojem je Francuska slavila 2-0, ali koji je ostao u sjeni teških sudačkih kontroverzi. Društvene mreže preplavljene su snimkama spornih situacija s te utakmice, a posebno se ističu dva nedosuđena penala za Maroko.

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U sjećanju je ostao trenutak kada je meksički sudac César Ramos, umjesto da dosudi kazneni udarac za Maroko nakon starta Thea Hernandeza na Sofianeu Boufalu, pokazao žuti karton marokanskom krilnom igraču.

2026 World Cup - Paraguay vs. France
Foto: Tom Weller/DPA

Nogometni savez Maroka tada je uložio i službeni prosvjed Fifi, a mnogi stručnjaci, uključujući bivšeg engleskog braniča Rija Ferdinanda, javno su tvrdili da je Maroko drastično oštećen. Taj osjećaj nepravde nikada nije nestao; samo je čekao novu priliku da ispliva na površinu, a ždrijeb je htio da se to dogodi upravo sada.

Pojačane sumnje i pritisak medija

Nervoza marokanskih navijača dodatno se pojačala nakon što je Francuska osigurala četvrtfinale pobjedom 1-0 protiv Paragvaja, i to golom iz, po mnogima, sporno dosuđenog penala. Ironično, akcija koja je prethodila tom jedanaestercu nevjerojatno je nalikovala onoj zbog koje je Boufal četiri godine ranije dobio žuti karton. Ta podudarnost rasplamsala je teorije o favoriziranju tradicionalnih nogometnih sila.

Sumnje se sada proširuju i na utjecajne francuske medije, koji su, prema tvrdnjama marokanskih komentatora, i uoči ovog susreta počeli stvarati narativ koji fizičku igru Maroka prikazuje kao prljavu i na rubu dopuštenog, a ne kao legitimnu i čvrstu obranu. Time se, smatraju, unaprijed priprema teren za bilo kakvu buduću sudačku odluku koja bi mogla ići na štetu "lavova Atlasa".

Dodatnu sol na ranu stavila su četiri žuta kartona koja su Marokanci dobili u prvih 25 minuta utakmice protiv Kanade, dok su znatno oštriji startovi kanadskih igrača prolazili bez sankcija. Zbog toga nekoliko ključnih marokanskih igrača u utakmicu protiv Francuske ulazi pod prijetnjom suspenzije.

FIFA Weltmeisterschaft, Sechzehntelfinale, Paraguay vs Frankreich, Philadelphia, 04.07.2026
Foto: R4088 Scott Coleman

(*uz korištenje AI-ja)

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