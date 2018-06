Francuzi: Leo, nećeš ti nikamo; Argentinci: Leo, itekako hoćeš!

"Neće se dogoditi", naslovna je poruka tiražnog francuskog L'Equipea koji jasno sugerira Argentincima da za njih Mundijal završava već danas.

Francuska u Kazanju od 16 sati igra protiv Leovih 'gauča' koji su se, ni sami ne znaju kako, provukli iz naše skupine. No Argentince to ne obeshrabruje, čak naprotiv.

"Dogodit će se", naslovnica je argentinskog dnevnika Oléa s jednakom fotografijom kakvu je koristio L'Equipe. Simpatično novinarsko prepucavanje...

this is epic.. Argentinian newspaper Ole's front page answers French newspaper L'Equipe's one. Messi surrounded by five french defenders.. says

"it won't happen" reply "it will happen"#FRAARG #FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/LQlNc65tCr