Francuzi ludi za Beljom. Dinamo će teško zadržati prvog topnika?

Nogometaši Dinama jure prema novom naslovu prvaka, a ključnu ulogu u toj utrci ima Dion Drena Beljo, koji igra sezonu karijere. U HNL postigao je već 27 golova i uvjerljivo drži prvo mjesto na ljestvici strijelaca, daleko ispred pratnje u kojoj su Jakov Puljić s 12 golova te Michele Šego, Toni Fruk i Smail Prevljak s po 11 pogodaka.

Beljo je ukupno u svim natjecanjima stigao do učinka od 34 gola i šest asistencija u 41 nastupu, a sjajnu formu potvrdio je i u derbiju protiv Rijeke, u kojem je zabio dva gola. Njegova učinkovitost ponovno je otvorila pitanje može li srušiti rekord Eduarda da Silve, koji je u sezoni 2005./06. postigao 34 ligaška gola.

Takve igre potaknule su rasprave o njegovu mogućem pozivu u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić zasad na raspolaganju ima Antu Budimira, Igora Matanovića i Petara Musu, no Beljina forma sve ga ozbiljnije nameće kao kandidata za popis.

Dinamo je Belju doveo na početku sezone iz Augsburga za oko četiri milijuna eura, uz moguće bonuse koji bi transfer mogli podići na oko 7.5 milijuna eura, čime bi postao najskuplje pojačanje u povijesti kluba. Ugovor s maksimirskim klubom veže ga do 2030. godine, a procjene govore da bi njegova tržišna vrijednost već sada mogla doseći oko 15 milijuna eura, uz dodatni rast u slučaju nastupa na velikoj sceni.

Beljine igre nisu prošle nezapaženo ni izvan Hrvatske. Najveći interes pokazuje Francuzi, a prvi u redu je velikan Marseille, dok ga prate i Stade Rennais te Lille, pišu francuski mediji. Interes je pokazao i Hoffenheim koji se bori za plasman u Europu, a na tom putu vodi ih Andrej Kramarić.

Ako nastavi u istom ritmu, Beljo bi mogao ne samo srušiti dugogodišnje rekorde, nego i osigurati Dinamu značajnu zaradu u budućem transferu.