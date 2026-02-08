Obavijesti

SERGI DOMINGUEZ

Francuzi oduševljeni mladom nadom Dinama: Evo koliko vrijedi prema njihovoj procjeni

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema njihovim podacima, Sergi Dominguez vrijedi čak 21 milijun eura, dok je na Transfermmarktu njegova vrijednost 2,5 milijuna eura

Popularna francuska analitička platforma za nogomet, Data Scout koja na društvenoj mreži X ima 70 tisuća pratitelja, posvetila je objavu stoperu 'modrih' Sergiju Dominguezu

20- godišnjeg Španjolca opisali su kao "novog braniča koji se probija kroz Dinamo". "Stasao u Barceloni, bivši U-19 reprezentativac, visok 191 centimetar oduševljava progresivnim dodavanjima i dominacijom u zračnim duelima" stoji u objavi na društvenim mrežama.

Prema njihovim podacima, dinamovac vrijedi čak 21 milijun eura, dok je na Transfermmarktu njegova vrijednost 2,5 milijuna eura. 

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sergi Dominguez je u zagrebačku momčad došao krajem lipnja iz La Masije, nogometne škole Barcelone. Dosad je imao 26 nastupa u kojima je zabio dva gola i postigao dvije asistencije. Bio je član španjolske kadetske i juniorske reprezentacije. Također je igrao za Barcelonu Atletic, mladu momčad katalonskog kluba.

