Francuzi oduševljeni mladom nadom Dinama: Evo koliko vrijedi prema njihovoj procjeni

Popularna francuska analitička platforma za nogomet, Data Scout koja na društvenoj mreži X ima 70 tisuća pratitelja, posvetila je objavu stoperu 'modrih' Sergiju Dominguezu.

20- godišnjeg Španjolca opisali su kao "novog braniča koji se probija kroz Dinamo". "Stasao u Barceloni, bivši U-19 reprezentativac, visok 191 centimetar oduševljava progresivnim dodavanjima i dominacijom u zračnim duelima" stoji u objavi na društvenim mrežama.

Prema njihovim podacima, dinamovac vrijedi čak 21 milijun eura, dok je na Transfermmarktu njegova vrijednost 2,5 milijuna eura.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sergi Dominguez je u zagrebačku momčad došao krajem lipnja iz La Masije, nogometne škole Barcelone. Dosad je imao 26 nastupa u kojima je zabio dva gola i postigao dvije asistencije. Bio je član španjolske kadetske i juniorske reprezentacije. Također je igrao za Barcelonu Atletic, mladu momčad katalonskog kluba.