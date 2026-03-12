Francuzi razočarani kavezom na Rujevici: 'Nisam uzeo slobodan dan da bih bio zatvoren ovdje'

Nogometaši francuskog Strasbourga gostuju na Rujevici u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, a francuski mediji raspisali su se o kavezu koji je dočekao gostujuće navijače.

Navijači francuskog prvoligaša bili su vrlo iznenađeni kad su vidjeli gdje će biti smješteni, piše RMC Sport.

"Kad su navijači Strasbourga otkrili gdje će sjediti za ovu prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige, neki su se samo kiselo nasmijali. Doslovno smješteni u kavez, ipak su se nadali da će moći uživati u utakmici", pišu Francuzi.

Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jedan od navijača je Jason, koji redovito prati Strasbourg na gostovanjima, podijelio je svoje dojmove za RMC Sport.

- Znao sam da ćemo u ždrijebu dobiti Fiorentinu ili Rijeku i volim provjeriti kakve su gostujuće tribine. Kad sam vidio fotografije, pomislio sam: što je ovo, zatvor?! Na Twitteru sam napisao - nisam uzeo slobodne dane na poslu da bih bio zatvoren. Izgleda kao startna pozicija na konjskim utrkama - požalio se.

Ipak, Francuzi su u tekstu naveli i objašnjenje navijača Rijeke, koji je rekao zašto je na Rujevici postavljen metalni kavez.

- Ovaj sektor je posebno napravljen za navijače Dinama Zagreba i Hajduka Splita. Oni su poznati po tome da gotovo na svakoj utakmici bacaju baklje i razne predmete - kazao je.

Rijeka: Rijeka i Lokomotiva sastali se u 24. kolu HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Očekuje se 400-tinjak navijača Strasbourga na Rujevici, a Francuzi su podsjetili da je Lille gostovao na Rujevici 2023. Ipak, tada su vrata na prednjem dijelu sektora bila otvorena pa je atmosfera ipak djelovala "manje zatvorski", napisali su.

Trener francuskog prvoligaša istaknuo je kako očekuje "vruću" atmosferu, a ranije spomenuti Jason dodao je:

- Ako ostane zatvoreno kao na fotografijama, nećemo baš puno vidjeti, iako smo ovdje da napravimo atmosferu i podržimo momčad.