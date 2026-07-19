Francuzi su izgubili, ali Mbappé i Olise su oborili nove rekorde! Teško da će ih tko nadmašiti...

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 (4-0) pobjedi protiv Francuske u Miamiju. Kylian Mbappé je u porazu zabio dva gola i na vječnoj listi strijelaca Mundijala prestigao Messija; novi rekord oborio je njegov suigrač Michael Olise.

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Francuz sada ima 22 zabijena gola, a omaleni Argentinac pogodak manje, ali i utakmicu manje. Izgledno je da će u nedjelju zaigrati u finalu protiv Španjolske te imati šansu prestići sjajnog Francuza.

Foto: Carlos Barria

Nevjerojatna je činjenica kako Mbappé ima tek 27 godina te će imati još prilika da zaigra na predstojećim Mundijalima. U Rusiji 2018. je zabio četiri, 2022. šest i na ovom SP-u je zabio impresivnih 10 golova.

U istom susretu Michael Olise postao je najbolji asistent u povijesti jednog izdanja Svjetskog prvenstva. Dva puta je u subotu asistirao Kylianu Mbappéu i tako skupio ukupno sedam asistencija na turniru. Dosadašnji rekord držao je Pelé, koji je 1970. godine upisao šest asistencija. Olise je na ovom Mundijalu dodavao za pogotke u utakmicama protiv Senegala, Iraka, Švedske i Engleske.