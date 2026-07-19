Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEVJEROJATNI DUO

Francuzi su izgubili, ali Mbappé i Olise su oborili nove rekorde! Teško da će ih tko nadmašiti...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Francuzi su izgubili, ali Mbappé i Olise su oborili nove rekorde! Teško da će ih tko nadmašiti...
Foto: SAM NAVARRO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mbappé opet ruši rekorde! U porazu Francuske od Engleske za treće mjesto zabio je dva gola i preskočio Messija na vječnoj listi strijelaca Mundijala, dok je Olise postao najbolji asistent na jednom Mundijalu

Admiral

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 (4-0) pobjedi protiv Francuske u Miamiju. Kylian Mbappé je u porazu zabio dva gola i na vječnoj listi strijelaca Mundijala prestigao Messija; novi rekord oborio je njegov suigrač Michael Olise.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pobjednik finala Španjolske i Argentine dobit će nagradu kakvu nitko prije nije imao VIDEO
Pobjednik finala Španjolske i Argentine dobit će nagradu kakvu nitko prije nije imao | Video: 24sata/Reuters

Francuz sada ima 22 zabijena gola, a omaleni Argentinac pogodak manje, ali i utakmicu manje. Izgledno je da će u nedjelju zaigrati u finalu protiv Španjolske te imati šansu prestići sjajnog Francuza. 

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: Carlos Barria

Nevjerojatna je činjenica kako Mbappé ima tek 27 godina te će imati još prilika da zaigra na predstojećim Mundijalima. U Rusiji 2018. je zabio četiri, 2022. šest i na ovom SP-u je zabio impresivnih 10 golova. 

U istom susretu Michael Olise postao je najbolji asistent u povijesti jednog izdanja Svjetskog prvenstva. Dva puta je u subotu asistirao Kylianu Mbappéu i tako skupio ukupno sedam asistencija na turniru. Dosadašnji rekord držao je Pelé, koji je 1970. godine upisao šest asistencija. Olise je na ovom Mundijalu dodavao za pogotke u utakmicama protiv Senegala, Iraka, Švedske i Engleske.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco
Foto: DAVID BUTLER II

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Alen Halilović ima novi klub, u Dinamo će doći mladi talent iz francuskog PSG-a
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Alen Halilović ima novi klub, u Dinamo će doći mladi talent iz francuskog PSG-a

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
VIDEO Ivkovićev izbor najboljih 11 SP-a izazvao salve smijeha na HTV-u. Valentina: Povlačim se!
'BILA BI SPORTSKI DIREKTOR'

VIDEO Ivkovićev izbor najboljih 11 SP-a izazvao salve smijeha na HTV-u. Valentina: Povlačim se!

Ivković šokirao redakciju: Yamal ispred Mbappea u idealnoj postavi, a onda je buknula rasprava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026