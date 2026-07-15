Francuzi teško podnijeli poraz: 'Furija' nam je održala lekciju

Španjolski mediji slave plasman "Furije" u finale Svjetskog nogometnog prvenstva, dok su francuski razočarani igrom "Les Bleusa". "Nezaboravna predstava Španjolske", slavi Marca plasman "Furije" u finale World Cupa.

"Španjolska je pružila nezaboravnu predstavu. Francuska, sravnjena i iznenađena, predstavljala je prijetnju samo tijekom povremenog prodora Mbappea," dodaje se.

"Lekcija za svijet", naslov je na stranici AS-a.

"Španjolska je pobijedila Francusku, najbolju momčad na turniru do sada, ali prije svega, zaslužila je divljenje i poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta. Teško je igrati bolje, ukrotiti zvijer talentom protivnika, nadmašiti divove poput Mbappea, Olisea ili Dembeléa. La Roja je sve to učinila i finale će igrati sljedeće nedjelje," piše AS.

El Pais piše kako je "Španjolska blistavom nogometnom predstavom stavila Francusku na muke i u nedjelju će tražiti svoj drugi naslov svjetskog prvaka".

Foto: Albert Gea

El Mundo dodaje kako je "nezaboravna Španjolska bacila Francusku na koljena".

"Kako objasniti da je Španjolska, tako mirna, tako spokojna, uznemirila Francusku, svemoćnu Francusku, nedostižnu Francusku, veličanstvenu Francusku. Rastvarala je, dezintegrirala, igrala se s njom, uz zapanjene poglede javnosti."

S druge strane, sasvim očekivano, vladalo je veliko razočaranje.

"Ugušena u svim aspektima igre, francuska reprezentacija je izgubila u polufinalu Svjetskog prvenstva od impresivne španjolske reprezentacije," piše L'Equipe.

"Les Bleus su u Arlingtonu dobili nogometnu lekciju od Španjolaca," dodaje se.

"Le Monde" na naslovnici objavljuje: "Kraj plavog sna, Les Bleus eliminirali od strane La Roje, dok RMC piše kako je stigao "kraj američkog sna".

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

"'Le Figaro" poraz opisuje kao "nemilosrdnu" eliminaciju.

"Olise neučinkovit, Digne griješi, Mbappe i Dembele nemoćni," sažeo je Le Figaro nastup Francuza.

"Francuska reprezentacija je bila užasno loša, moramo priznati. Les Bleus su došli u Ameriku po treću zvijezdu, a otići će s gorkim okusom, unatoč tome što su stigli do trećeg uzastopnog polufinala. Španjolska je bila jača u svakom aspektu protiv francuske reprezentacije koja nije uspjela dorasti izazovu. Španjolska je održala pravu nogometnu lekciju i u potpunosti zaslužila svoje mjesto u finalu," zaključuje Le Figaro.