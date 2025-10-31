Obavijesti

IPAK SE NIJE DOGODILO

Hrvat briljira u Laziju! Francuzi: 'Toma Bašić se prošle sezone trebao vratiti u Hajduk'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Podsjetimo, Bašić je u Hajduku igrao od 2014. do 2018., a onda je u transferu vrijednom 3,8 milijuna eura prešao u Bordeaux. Za splitski klub odigrao je 75 utakmica i zabio 11 golova, uz 14 asistencija

Toma Bašić (28) sve je češće u posljednje vrijeme prvotimac Lazija, a tako je bilo i u remiju protiv Pise (0-0) u 9. kolu Serie A. Hrvatski veznjak zamijenjen je u 58. minuti, a to mu je peta utakmica zaredom u kojoj starta od prve minute. Prošle sezone bila je znatno drugačija situacija, ali Bašić nije htio napraviti transfer, piše Foot Mercato. 

Naime, Bašić je prošle sezone (u kojoj nije odigrao ni minute) dogovorio povratak u Hajduk, ali je transfer propao. 

"Predsjednik Lazija Claudio Lotito uvjeravao ga je da će najviše profitirati ako napravi transfer. Moćni veznjak bio je frustriran, ali je odlučio ostati u Laziju još godinu dana. Trener Marco Baroni ne da ga je stavio na klupu, već ga je maknuo skroz na tribine", pišu Francuzi i dodaju:

"Danas je hrvatski veznjak utišao sve kritike 29. rujna, kad je odigrao sjajnu utakmicu protiv Genoe u prvih 11. Od tad nije se maknuo iz početne postave. Bio je to savršen odgovor igrača koji je bio odbačen, a sad se smatra nedodirljivim". 

Serie A - Lazio v Juventus
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Podsjetimo, Bašić je u Hajduku igrao od 2014. do 2018., a onda je u transferu vrijednom 3,8 milijuna eura prešao u Bordeaux. Za splitski klub odigrao je 75 utakmica i zabio 11 golova, uz 14 asistencija. Ove je sezone za Lazio nastupio pet puta i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju. 

