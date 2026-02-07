Obavijesti

Francuzići 'merci' i - la pa pa: Hrvatska za broncu i povijest, ma sad smo - futsalska velesila!

Piše Iz Ljubljane: Hrvoje Tironi,
Ljubljana: Francuska - Hrvatska u borbi za broncu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Francuzi su sedam sekundi prije kraja utakmice izborili penale, ali penali su za one jakih živaca. A to su uvijek bili Hrvati. Dečki, kapa do poda, ovo je rezultat za pamćenje

Kakav dan u Ljubljani! Hrvatska je u dvoboju za 3. mjesto Europskog prvenstva u futsalu svladala Francusku (5-5, 11-10; 6m) i - ispisala povijest. Naši su futsalaši stigli do prve velike medalje u svojoj povijesti, pred više od sedam tisuća navijača srušili moćne "tricolore" i stigli do brončane medalje. Francuzići la pa pa, Hrvatska je sportsko čudo!

