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NIJE BILO UGODNO

Francuzima stao dah nakon što je Mbappé ostao ležati. Scene s kraja susreta sve razriješile...

Piše Jakov Drobnjak,
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Francuzima stao dah nakon što je Mbappé ostao ležati. Scene s kraja susreta sve razriješile...
Foto: Dylan Martinez
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Francuska pregazila Maroko 2:0 i ušla u polufinale, a Mbappe je nakratko uplašio navijače ozljedom gležnja. Ipak, stižu dobre vijesti: zvijezda je dobro i spremna za nastavak

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Francuska je bez velike muke prošla pored Maroka i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva. "Tricolori" su s 2-0 pobijedili afričku reprezentaciju, dominirali i zasluženo prošli dalje. Golove su zabijali Kylian Mbappé i Ousmane Dembele, ali francuske navijače zabrinula je situacija u 76. minuti.

Mbappé se na sredini terena uhvatio za gležanj i ostao ležati na terenu. Taman kada je krenula ulaziti liječnička ekipa kapetan Francuske se pridigao i napustio teren. Odmah ga je zamijenio Bradley Barcola, a alarmi su se upalili. Tijekom utakmice kamera je prikazala Mbappéa s ledom na nozi, ali na kraju su stigle dobre vijesti.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco
Foto: Paul Childs

Prema prvim informacijama, Mbappé nema nikakvih problema i sve je u redu s gležnjem. Bez problema je slavio veliku pobjedu, skakao i plesao. Zasigurno će francuska zvijezda na pregled nakon utakmice, ali straha ne bi trebalo biti za nastup u polufinalu. Bio bi ogroman hendikep za Francusku da ostane bez igrača koji je došao do 20. gola na Svjetskim prvenstvima, ali straha nema.

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