Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRVI ISPUŠTENI BODOVI

Franji Ivanoviću 72 minute u kiksu Benfice protiv Santa Clare

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Franji Ivanoviću 72 minute u kiksu Benfice protiv Santa Clare
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Benfica je ovim remijem ispustila prve bodove ove sezone, ima 10 bodova iz četiri susreta, dva manje od vodećeg Porta, dok je Santa Clara osma s pet bodova

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Franjo Ivanović igrao je do 72. minute za Benficu u 1-1 domaćem remiju protiv Santa Clare u susretu 5. kola portugalskog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Franjo Ivanović i Petar Sučić 07:29
Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Pavlidis (59) je doveo Benficu u vodtvo, da bi Vinicius (90+2) u sudačkoj nadoknadi iskoristio veliku pogrešku Otamendija za konačnih 1-1.

Benfica je ovim remijem ispustila prve bodove ove sezone, ima 10 bodova iz četiri susreta, dva manje od vodećeg Porta, dok je Santa Clara osma s pet bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi
ATRAKTIVNA BORKINJA

FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi

Helena Jurišić (33) se već 21 godinu bavi borilačkim sportovima i ide joj fenomenalno. Višestruka je svjetska prvakinja u kikboksu i tajlandskom boksu. Atraktivna Splićanka osvaja ljepotom, ali kada navuče rukavice i uđe u ring, od nje bježe i dečki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025