PRVI ISPUŠTENI BODOVI
Franji Ivanoviću 72 minute u kiksu Benfice protiv Santa Clare
Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Franjo Ivanović igrao je do 72. minute za Benficu u 1-1 domaćem remiju protiv Santa Clare u susretu 5. kola portugalskog prvenstva.
Pavlidis (59) je doveo Benficu u vodtvo, da bi Vinicius (90+2) u sudačkoj nadoknadi iskoristio veliku pogrešku Otamendija za konačnih 1-1.
Benfica je ovim remijem ispustila prve bodove ove sezone, ima 10 bodova iz četiri susreta, dva manje od vodećeg Porta, dok je Santa Clara osma s pet bodova.
