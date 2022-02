Dinamo je pobijedio Goricu 2-1 u 23. kolu HNL-a i tako pobjegao Osijeku i Rijeci na šest, a Hajduku na osam bodova razlike na vrhu ljestvice (uz utakmicu manje).

Osim po pobjedničkom golu Mislava Oršića, pričat će se na Maksimiru i o nevjerojatnom promašaju Bartola Franjića dok je na semaforu bilo 1-1.

Arijan Ademi ubacio je u 80. minuti s desne strane nakon akcije koja je počela iz kornera. Deni Jurić krasno je petom iz okreta prebacio na drugu stativu gdje je sam kao duh bio igrač Dinama i s metra udaljenosti uspio pucati pokraj gola.

Jurić nije mogao vjerovati, a kamoli Franjić. Bio je u raskoraku, nije to bila savršena situacija, no trebalo je doista samo skrenuti loptu bilo gdje u okvir i to bi bio gol.

Eto, događa se to i profesionalcima, pa i onome s najdužim ugovorom u Maksimiru. Franjić je nedavno produljio vjernost "modrima" do 2028.

Za Dinamo to ipak nije bio toliko skup promašaj jer je Mislav Oršić u 89. minuti iz voleja, nakon kornera Petra Bočkaja, zabio kroz šumu nogu i donio pobjedu.