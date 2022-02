Bartol Franjić (22) produljio je ugovor s Dinamom do 2028. godine. Mladi branič, stoper, vezni igrač, Dinamov univerzalac, prošao je kompletnu Dinamovu školu, a pod vodstvom maksimirskih trenera unutar klupske akademije nalazi se još od svoje osme godine.

- Ovaj potpis i produženje ugovora smatram velikom nagradom za sve ovo što sam do sada napravio u Dinamu, i ja kao pojedinac, ali i svi mi zajedno kao momčad. Odrastao sam u plavom dresu, stigao sam ovdje sada već davne 2008. godine, doživio stotine prekrasnih trenutaka i samim time ovaj me dan još više veseli. Veliki trenutak i velika čast za mene, ali i poticaj da dalje nastavim naporno i predano raditi. Vjerujem da će se moj trud još više isplatiti i vjerujem u dobre rezultate momčadi do kraja ove sezone, prije svega u obranu naslova prvaka - rekao je Franjić po potpisu ugovora.

Franjić je za prvu momčad 'plavih' debitirao u lipnju 2020. godine pod vodstvom trenera Igora Jovićevića u zagrebačkoj pobjedi protiv Slavena Belupa s 3-2. Bio je jedan od potpisnika velike pobjede protiv Tottenham Hotspura u ožujku prošle godine kad je Dinamo slavio s 3-0 i plasirao se u četvrtfinale Europa lige.

S Dinamom je dvaput izborio europsko proljeće, osvojio dva uzastopna naslova prvaka i jedan Kup. Dosad je odigrao 71 nastup u natjecateljskim dvobojima u dresu 'plavih'.