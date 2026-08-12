Obavijesti

Sport

Komentari 4
HRVATSKI NAPADAČ

Franjo Ivanović ima novi klub. Predstavili ga vrlo originalno

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Franjo Ivanović ima novi klub. Predstavili ga vrlo originalno
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Imao je hrvatski napadač nekoliko ponuda iz Lige petice, no izabrao je onu iz francuske lige

Admiral

Hrvatski napadač Franjo Ivanović karijeru će nastaviti u francuskom prvoligašu RC Lensu. Stiže iz Benfice na jednogodišnju posudbu bez mogućnosti otkupa ugovora.  Ovaj 22-godišnji hrvatski napadač prošle je sezone za portugalskog velikana pod vodstvom Joséa Mourinha odigrao 43 utakmice, a sada dolazi u klub koji je lani osvojio Kup Francuske te 2. mjesto u Ligue 1 pa će ove sezone igrati Ligu prvaka. Zanimljivo, Ivanović je u Lensu predstavljen videom inspiriranim kultnom serijom Simpsoni.

- Franjo se brzo uvjerio da je Lens idealno mjesto za njegov daljnji razvoj. Bio je apsolutni prioritet naše skautske službe. On je kompletan napadač s iznimnim osjećajem za gol. Vjerujem da će se brzo prilagoditi zahvaljujući energiji koju pokazuje na terenu i izvan njega - izjavio je Lensov sportski direktor Jean-Louis Leca. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Nova ponuda Barcelone za Rodrija, hrvatski napadač predstavljen u Lensu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nova ponuda Barcelone za Rodrija, hrvatski napadač predstavljen u Lensu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači od 14 mil. eura živi nova gospođa Ronaldo

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Ovako izgleda dom bračnog para
FOTO Hrvat je oženio srpsku kolegicu kajakašicu: 'Teže mi je gledati nju nego sam nastupati'
LJUBAV BEZ GRANICA

FOTO Hrvat je oženio srpsku kolegicu kajakašicu: 'Teže mi je gledati nju nego sam nastupati'

Kajakaši Antun Novaković (29) i Milica Starović (38) upoznali su se na pripremama, a suradnja i prijateljstvo u međuvremenu je prerasla u brak. Brođanin je danas trener Novosađanki, imaju i sina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026