Imao je hrvatski napadač nekoliko ponuda iz Lige petice, no izabrao je onu iz francuske lige
Franjo Ivanović ima novi klub. Predstavili ga vrlo originalno
Hrvatski napadač Franjo Ivanović karijeru će nastaviti u francuskom prvoligašu RC Lensu. Stiže iz Benfice na jednogodišnju posudbu bez mogućnosti otkupa ugovora. Ovaj 22-godišnji hrvatski napadač prošle je sezone za portugalskog velikana pod vodstvom Joséa Mourinha odigrao 43 utakmice, a sada dolazi u klub koji je lani osvojio Kup Francuske te 2. mjesto u Ligue 1 pa će ove sezone igrati Ligu prvaka. Zanimljivo, Ivanović je u Lensu predstavljen videom inspiriranim kultnom serijom Simpsoni.
- Franjo se brzo uvjerio da je Lens idealno mjesto za njegov daljnji razvoj. Bio je apsolutni prioritet naše skautske službe. On je kompletan napadač s iznimnim osjećajem za gol. Vjerujem da će se brzo prilagoditi zahvaljujući energiji koju pokazuje na terenu i izvan njega - izjavio je Lensov sportski direktor Jean-Louis Leca.
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