Franjo Ivanović ima novi klub. Predstavili ga vrlo originalno

Hrvatski napadač Franjo Ivanović karijeru će nastaviti u francuskom prvoligašu RC Lensu. Stiže iz Benfice na jednogodišnju posudbu bez mogućnosti otkupa ugovora. Ovaj 22-godišnji hrvatski napadač prošle je sezone za portugalskog velikana pod vodstvom Joséa Mourinha odigrao 43 utakmice, a sada dolazi u klub koji je lani osvojio Kup Francuske te 2. mjesto u Ligue 1 pa će ove sezone igrati Ligu prvaka. Zanimljivo, Ivanović je u Lensu predstavljen videom inspiriranim kultnom serijom Simpsoni.

- Franjo se brzo uvjerio da je Lens idealno mjesto za njegov daljnji razvoj. Bio je apsolutni prioritet naše skautske službe. On je kompletan napadač s iznimnim osjećajem za gol. Vjerujem da će se brzo prilagoditi zahvaljujući energiji koju pokazuje na terenu i izvan njega - izjavio je Lensov sportski direktor Jean-Louis Leca.