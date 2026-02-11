Obavijesti

NEVJEROJATNI SKIJAŠ

Franjo, ostavi nešto i za ostale! Švicarac osvojio treće olimpijsko zlato, Odermatt još na 'čekanju'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Na drugom je mjestu, pomalo iznenađujuće, završio Amerikanac Ryan Cochran-Siegle s 13 stotinki zaostatka, dok je najbolji skijaš današnjice, Marco Odermatt završio na trećem mjestu s 28 stotinki zaostatka

Kjetil André Aamodt (54) i Janica Kostelić (44) jedini su u povijesti alpskog skijanja osvojili četiri olimpijska zlata. Ipak, njihov je rekord u ozbiljnoj opasnosti, s obzirom na to kako je švicarski fenomen Franjo von Allmen (24) u srijedu osvojio treću zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i Milanu! Švicarac je slavio u muškom superveleslalomu s vremenom od 1:25,32.

Alpine Skiing - Men's Downhill Alpine Skiing - Men's Downhill Official Training Winter Olympics 2026
6
Foto: Denis Balibouse

Podsjetimo, Franjo je u subotu, u svojoj prvoj utrci na Olimpijskim igrama, osvojio zlatnu medalju u spustu. U ponedjeljak je u tandemu s Tanguyem Nefom osvojio zlato u ekipnoj kombinaciji, a sad je bio najbrži i u superveleslalomu. Ovim je nastupom zaključio svoj savršeni nastup u Bormiju, s obzirom na to kako neće nastupiti u tehničkim disciplinama (veleslalom i slalom).

Na drugom je mjestu, pomalo iznenađujuće, završio Amerikanac Ryan Cochran-Siegle (33) s 13 stotinki zaostatka, dok je najbolji skijaš današnjice, Marco Odermatt (28), završio na trećem mjestu s 28 stotinki zaostatka i time osvojio drugo odličje na Igrama nakon srebra u ekipnoj kombinaciji.

Alpine Skiing - Men's Super-G
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Ipak, Odermatt sigurno nije oduševljen što se nastavlja čekanje za njegovu drugo olimpijsko zlato nakon prvog mjesta u veleslalomu u Pekingu 2022. godine. Top 5 zaokružili su Francuz Nils Allegre (+0,31 s) i Austrijanac Raphael Hasser (+0,57 s).

Olimpijski program u alpskom skijanju nastavlja se u četvrtak, kada je na rasporedu ženski superveleslalom. U subotu je muški veleslalom, a u nedjelju ženski veleslalom.

