Legendarni slovenski olimpijac zagrmio: Kao da spavam u štali!

Legendarni slovenski snowboarder i trostruki osvajač olimpijskih medalja, Žan Košir (41), na svojim petim Zimskim olimpijskim igrama u Italiji nije dospio u središte pozornosti zbog rezultata, već zbog oštrih kritika na račun smještaja i odnosa nacionalnog saveza.

Njegov nastup, koji je završio ispadanjem u osmini finala, ostao je u sjeni objave na društvenim mrežama koja je u kratkom roku podigla veliku prašinu, a zatim jednako brzo i nestala.

Košir je svoje nezadovoljstvo uvjetima u olimpijskom selu u Livignu iskazao na vrlo izravan način, objavivši na svom Instagram profilu fotografije skromne sobe s kosim stropom, bazičnim drvenim namještajem i krevetom koji je u tom trenutku izgledao kao da nema ni pravi madrac.

Sliku je popratio sarkastičnim natpisom: "Ponosno za Sloveniju", nakon čega je uslijedilo i retoričko pitanje: "A što Slovenija za mene?". Ubrzo je dodao i fotografiju malenog šatora pod vedrim nebom, uz šalu kako će mu to vjerojatno biti smještaj na idućim Igrama.

Međutim, nedugo nakon što su mediji prenijeli njegove objave, one su bez objašnjenja uklonjene s njegovog profila. Ipak, šteta je već bila učinjena, a poruka poslana.

Frustracije koje su kulminirale objavom na Instagramu Košir je prethodno iznio i na konferenciji za medije u Bormiju, gdje nije štedio ni organizatore ni Slovenski snowboard savez. Opisao je kako se osjeća kao da spava u "štali" te poručio da više ne namjerava nastupati u takvim okolnostima.

​- Neću sigurno opet ići na Igre ako ću morati jesti kruh i salamu i spavati u uvjetima koji nisu dostojni ljudskog bića - izjavio je vidno razočarani veteran.

Posebno oštre kritike uputio je na račun slovenskog saveza, optuživši ga za lošu organizaciju, nedostatak financijske potpore i vođenje isključivo osobnim interesima pojedinaca. Ispričao je i anegdotu koja, prema njegovim riječima, najbolje oslikava stanje u momčadi.

Koširova pritužba samo je jedna u nizu kontroverzi koje prate Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini. Organizacija je od samog početka pod velikim pritiskom javnosti zbog probijenih rokova, golemih troškova i ekoloških kritika. Stanovnici Cortine d'Ampezzo, gdje se održavaju natjecanja u alpskom skijanju i curlingu, već mjesecima trpe zbog prometnih zastoja i gradilišta koja su narušila idiličnu alpsku vizuru.

U Milanu su pak stotine prosvjednika izašle na ulice zbog sigurnosnih mjera, a Međunarodni olimpijski odbor takve je događaje opisao kao "tužne i ometajuće". Čini se da se Koširov slučaj savršeno uklapa u širu sliku Igara koje se bore pronaći svoj sjaj usred brojnih organizacijskih i političkih izazova, pokazujući da ni vrhunski sportaši nisu imuni na probleme koji se događaju daleko od snježnih staza.

