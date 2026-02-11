Obavijesti

Legendarni slovenski olimpijac zagrmio: Kao da spavam u štali!

Foto: Instagram

Košir je svoje nezadovoljstvo uvjetima u olimpijskom selu u Livignu iskazao na vrlo izravan način, objavivši na svom Instagram profilu fotografije koje je ubrzo obrisao...

Legendarni slovenski snowboarder i trostruki osvajač olimpijskih medalja, Žan Košir (41), na svojim petim Zimskim olimpijskim igrama u Italiji nije dospio u središte pozornosti zbog rezultata, već zbog oštrih kritika na račun smještaja i odnosa nacionalnog saveza.

Njegov nastup, koji je završio ispadanjem u osmini finala, ostao je u sjeni objave na društvenim mrežama koja je u kratkom roku podigla veliku prašinu, a zatim jednako brzo i nestala.

Snowboard - Men's Parallel Giant Slalom 1/8 Finals
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Košir je svoje nezadovoljstvo uvjetima u olimpijskom selu u Livignu iskazao na vrlo izravan način, objavivši na svom Instagram profilu fotografije skromne sobe s kosim stropom, bazičnim drvenim namještajem i krevetom koji je u tom trenutku izgledao kao da nema ni pravi madrac.

Sliku je popratio sarkastičnim natpisom: "Ponosno za Sloveniju", nakon čega je uslijedilo i retoričko pitanje: "A što Slovenija za mene?". Ubrzo je dodao i fotografiju malenog šatora pod vedrim nebom, uz šalu kako će mu to vjerojatno biti smještaj na idućim Igrama.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Međutim, nedugo nakon što su mediji prenijeli njegove objave, one su bez objašnjenja uklonjene s njegovog profila. Ipak, šteta je već bila učinjena, a poruka poslana.

Frustracije koje su kulminirale objavom na Instagramu Košir je prethodno iznio i na konferenciji za medije u Bormiju, gdje nije štedio ni organizatore ni Slovenski snowboard savez. Opisao je kako se osjeća kao da spava u "štali" te poručio da više ne namjerava nastupati u takvim okolnostima.

​- Neću sigurno opet ići na Igre ako ću morati jesti kruh i salamu i spavati u uvjetima koji nisu dostojni ljudskog bića - izjavio je vidno razočarani veteran.

Snowboard - Men's Parallel Giant Slalom 1/8 Finals
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Posebno oštre kritike uputio je na račun slovenskog saveza, optuživši ga za lošu organizaciju, nedostatak financijske potpore i vođenje isključivo osobnim interesima pojedinaca. Ispričao je i anegdotu koja, prema njegovim riječima, najbolje oslikava stanje u momčadi.

Koširova pritužba samo je jedna u nizu kontroverzi koje prate Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini. Organizacija je od samog početka pod velikim pritiskom javnosti zbog probijenih rokova, golemih troškova i ekoloških kritika. Stanovnici Cortine d'Ampezzo, gdje se održavaju natjecanja u alpskom skijanju i curlingu, već mjesecima trpe zbog prometnih zastoja i gradilišta koja su narušila idiličnu alpsku vizuru.

U Milanu su pak stotine prosvjednika izašle na ulice zbog sigurnosnih mjera, a Međunarodni olimpijski odbor takve je događaje opisao kao "tužne i ometajuće". Čini se da se Koširov slučaj savršeno uklapa u širu sliku Igara koje se bore pronaći svoj sjaj usred brojnih organizacijskih i političkih izazova, pokazujući da ni vrhunski sportaši nisu imuni na probleme koji se događaju daleko od snježnih staza.
 

