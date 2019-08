'Franko dnevno pliva 16 km, a ja sam učio od Dujina trenera'

Mogu ja još više i bolje. Znate, moj trener nikad nije zadovoljan, pa nisam ni ja. Jer ako ste svaki put zadovoljni rezultatom, nećete napredovati, rekao je Franko Grgić (16) nakon što je spektakularno postao svjetski juniorski prvak i rekorder na 1500 metara.

A taj 'nikad zadovoljni' trener, tvorac hrvatskoga plivačkog čuda, je Mate Ružić (38). Trener u Jadranu, čovjek koji vodi karijeru dvojice hrvatskih olimpijaca: Marina Mogića (20) i Franka Grgića (16), koji je u nedjelju osvojio juniorsko svjetsko zlato na 1500 metara s rekordom 14:46.09 minuta. Rezultatom koji bi mu na seniorskom SP-u donio šesto mjesto! Srebrnog je ostavio više od 13 sekundi.

- Moja je inicijativa bila, u dogovoru s klubom i Hrvatskim plivačkim savezom, da Franko i Marin plivaju dulje dionice. I krenuli smo u to prije 3-4 godine - otkrio je Ružić nedavno u emisiji Istinom do gola Zdravka Reića.

Njegova je formula na prvu jednostavna:

- Čudo su od plivača isključivo zbog rada, koji je ključ, bez obzira na predispozicije.

Ružić je trener od 2004.

- Bio sam prosječan plivač na 50 i 100 slobodno i delfin. Nisam ostvario svoje ciljeve kao plivač, pa želim kao trener.

I premda je dvojicu tako mladih plivača odveo na OI, neće o tome pričati kao o uspjehu, nego govori:

- Može i bolje. Velika je stvar ići na OI, ali samo nastupiti... pa može nam i klub kupiti karte pa uzmemo kokice i idemo gledati! Ne, ne bi bilo čudo ni da uđu u finale OI.

Opisao je radni dan svojih junaka:

- Ustaju u 5, u 6 su u bazenu, do 9.30 ili 10. Marin je diplomirani kuhar i nije upisivao fakultet pa sad ima više vremena za treninge, dok Franko ne može uspješno usklađuje školu i treninge, pa ne ostaje tako dugo ujutro nego dođe i nakon nastave. Ispliva do 100 km tjedno na treninzima. Dnevno Franko oko 16 km, a Marino 18 do 20 km.

Dakako, kao i kod svih drugih šampiona koji se stvaraju u Hrvatskoj, uvjeti su daleko od idealnih.

- Osam staza u bazenu dijele četiri kluba, tako da imamo dvije staze. A dva mjeseca dok se Poljud renovirao, a na Jadranu je bilo hladno, bili smo bez bazena. Klub nam je pomagao koliko je mogao, Marina smo poslali u Zagreb, dok Franka nismo mogli zbog škole.

Kako izgleda jedan njihov trening?

- Radimo snagu samo na vlastitoj težini, plivanje na duge pruge ne traži veliku mišićnu masu. Ja najviše vremena izgubim na pisanje treninga. Plivanje je monotono pa trening mora biti zanimljiv. Kako? Plivač dobiva mini zadatke: broj zaveslaja, frekvencija, vrijeme...

Potom je otkrio dio svoje trenerske tajne uspjeha:

- Trener mora imati pet karata: jednu za vikanje, jednu za sugestiju tehnike, okrete, kažnjavanje, iako ja kažnjavao nisam nikad,... I ako ste bacili kartu vikanja, ne možete opet. To me naučio Mike Bottom, koji je psiholog i odličan trener, pokupio sam to od njega.

Kako ste došli do tog trenera svjetskoga glasa?

- Moj tadašnji prijatelj Duje Draganja (danas se manje čujemo jer svatko je u svom poslu) nas je spojio. Fascinirala me Dujina tehnika naučena u POŠK-u, skupa smo trenirali i zanimalo me kako može tako savršenom tehnikom plivati, slično kao Aleksandar Popov i Ian Thorpe. Zanimalo me može li se tako i na duge pruge. Dugo godina mi je trebalo da to prenesem. Jedno je plivati na 100 metara savršeno, gdje zbog milimetra možete završiti zadnji, a drugo je tako dugu dionicu plivati savršeno. Odlazio sam kod pustih trenera, kolega, i uspio dovesti njih dvojicu do tako kvalitetne tehnike.

- Zamolio sam Duju da dođem kod njega na Berkeley, bio sam ondje 2006. godine 14 dana i taman su radili na tehnici. Donio sam kući debeli rokovnik posve ispisan. To je kao da imate knjigu od 1000 stranica i pratite svako slovo. U svakom trenutku treba znati gdje je koji plivač, njegov zaveslaj, sklaže li se s rezultatima..., vadimo miliječnu kiselinu da vidimo umor...

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U klubu imaju na raspolaganju psihologa, a ogromnu pažnju Ružić, tvrdi, posvećuje dopingu. Odnosno, da se u lijekovima ili prehrani slučajno ne nađu neke zabranjene supstance.

- Franko je bio nešto alergičan u travnju i zbog kašlja i gušenja nije mogao trenirati kako treba. Isti čas smo slali mail antidopinškoj komisiji, da njihova glavna liječnica potvrdi da je sve čisto.

Franko dobiva stipendiju od kluba, Grada Splita i HOO-a, a Ružić priznaje da je i on kao trener zadovoljan svojim financijskim statusom.

- Na OI se finale pliva dva dana nakon kvalifikacija, i to u obje discipline, i 800 i 1500 metara. S čime se prvi put susrećemo i oni i ja.