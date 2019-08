Franko Grgić osvojio je zlato i čudesno srušio svjetski rekord!

Hrvatski plivač, 16-godišnji Franko Grgić osvojio je naslov svjetskog juniorskog prvaka na 1500 metara slobodnim stilom na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti s vremenom novog svjetskog juniorskog rekorda od 14:46.09 minuta.

Grgić je u Budimpešti plivao čak 10.46 sekundi brže od svog dosadašnjeg najboljeg rezultata na 1500 metara koji je ujedno bio i hrvatski nacionalni rekord, dok je svjetski juniorski rekord popravio za više od pet i pol sekundi. Koliko je bio dominantan u Budimpešti pokazuje i prednost od 13.10 sekundi ispred srebrnog Australca Thomasa Neilla, odnosno 19.08 sekundi ispred brončanog Rusa Ilje Sibirceva.

S vremenom ostvarenim u Budimpešti Grgić bi zauzeo šesto mjesto u finalu ovogodišnjeg seniorskog SP-a koje je održano prošlog mjeseca u Gwangjuu.

Prije tri dana Grgić je osvojio naslov svjetskog juniorskog prvaka i na 800 metara slobodnim stilom i to s vremenom 7:45.92 minuta što je novi apsolutni hrvatski rekord, ali i novi europski juniorski rekord u ovoj disciplini.

Rekord je tu, a i Olimpijske igre u Tokiju

Grgić je ranije ove godine rezultatom 14:56:55 na bazenu Kantrida u Rijeci izborio nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju.

- Cilj svakog sportaša je biti najbolji. Nadam se da do Tokija mogu još puno napredovati, popraviti i ovaj rezultat, a na vrhuncu bih trebao biti četiri godine kasnije u Parizu, kada bih se trebao približiti i medaljama - rekao nam je nedavno mladi Grgić.

U šali smo ga upitali zna li koji je svjetski rekord u njegovoj disciplini, čisto da potvrdimo koliko daleko sežu njegove ambicije.

- Naravno da znam da je svjetski rekord 14:31:02, i nadam se da ću ga jednom u karijeri napasti i oboriti - samouvjeren je 16-godišnji Splićanin.

Franko Grgić plivanjem se bavi od 10. godine, nakon što se okušao u taekwondou i nogometu, u Jadran je prešao iz POŠK-a kad mu je bilo 11, a uzor mu je četiri godine stariji klupski kolega Marin Mogić, čiji je rekord i oborio.

- Marin je stariji i poznatiji od mene i oduvijek sam se divio njegovoj upornosti. Uvijek sam ga gledao kao uzora.

Franko je srednjoškolac, pohađa drugi razred Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku, no veći dio dana ipak je rezerviran za bazen.

Dizanje u 5:00 - počinak u 21:30

- Dižem se u 5:00, na brzinu doručkujem jer sam već u 6:00 na treningu koji traje sat i pol vremena. S bazena žurim u školu koja počinje u 8:00 i traje do 14:00, a onda natrag na bazen, na drugi trening koji traje 14:45-17:30, ponekad i do 18:00. Nakon toga se dobro najedem, malo učim, i već u 21:30 idem na spavanje. Spašavaju me roditelji koji me odvoze i dovoze na bazen, inače ne bih sve stigao.

Raspored je to iz noćne more za jednog šesnaestogodišnjaka.

- Kad moji vršnjaci izlaze vani, ja sam već u krevetu. Nije to uvijek lako, ali kad ispred sebe imate cilj koji želite dohvatiti onda je sve lakše. Izađem ponekad s prijateljima na piće, ali plivanje je ipak u prvom planu - sliježe ramenima ovaj 187 cm visoki i 70 kg teški plivač, kome puno pomaže i desetak centimetara duži raspon ruku, kao i genetika, njegove rodice Ana i Ivana također su talentirane plivačice.

Obzirom da u bazenu provodi barem četiri sata na dan, zanimljivo je o čemu razmišlja dok pliva.

- Razmišljam o obavezama, o školi, malo pjevam u sebi... Ništa posebno, brzo to prođe jer treba razmišljati i o tehnici plivanja i okretima, nije to baš samo skoči u bazen i plivaj.

A koliko je Frankov rezultat vrijedan možda najbolje oslikavaju riječi prvog operativca Jadrana Paška Karla:

- Svaka olimpijska norma u plivanju je vrhunski rezultat i siguran plasman među 14 najboljih. Ali Franko je još junior, on tek ove godine izlazi na međunarodna natjecanja seniora, čeka ga i EP juniore, Igre mladih... On će sve poharati u svom godištu jer trenutno ima prvi rezultat na svijetu. Ovo je stvarno strašan rezultat, jedino je Duje Draganja ovako rano imao A normu - otkriva nam Karlo, koji je ponosan na velike uspjehe svog kluba.

- Kuriozitet je da mi imamo svega stotinjak plivača, dakle barem pet puta manje nego ostali veliki klubovi, kao i barem 10 puta manji proračun, a imamo Franka i Marina s A normom za Tokio. Nadamo se da će norme ispuniti i barem dvoje od naših devet američkih studenata, Alen Mosić i Mia Leko, što bi bio fantastična stvar za klub s tamo malo članova.