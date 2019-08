Tko je Franko? Svaki dan diže se u 5, a bivši je nogometaš

Prvo je osvojio svjetski naslov na 800, srušio rekord i iznenadio mnoge koji su mislili da je plivanje samo rekreativno. No, nije se Hrvatska ni oporavila od šoka, a Franko je postao svjetski prvak i na 1500 metara. I to kako.

Drugoplasiranog Australca Thomasa Neilla ostavio je za 13.1 sekundi! Ili, da se još malo pravimo važni, trećeplasirani Rus Ilja Sibircev u cilj je došao, da se malo našalimo, a već je svirala Lijepa naša. Zaostao je skoro 20 sekundi. No, tko je Franko Grgić?

Plivanjem se bavi od 10. godine, nakon što se okušao u taekwondou i nogometu, u Jadran je prešao iz POŠK-a kad mu je bilo 11, a uzor mu je četiri godine stariji klupski kolega Marin Mogić, čiji je rekord i oborio.

- Marin je stariji i poznatiji od mene i oduvijek sam se divio njegovoj upornosti. Uvijek sam ga gledao kao uzora.

Franko je srednjoškolac, pohađa Tehničku škole za strojarstvo i mehatroniku, no veći dio dana ipak je rezerviran za bazen. Uostalom, birao je školu koja je najbliža bazenu u Poljudu.

- Dižem se u 5:00, na brzinu doručkujem jer sam već u 6:00 na treningu koji traje sat i pol vremena. S bazena žurim u školu koja počinje u 8:00 i traje do 14:00, a onda natrag na bazen, na drugi trening koji traje 14:45-17:30, ponekad i do 18:00. Nakon toga se dobro najedem, malo učim, i već u 21:30 idem na spavanje. Spašavaju me roditelji koji me odvoze i dovoze na bazen, inače ne bih sve stigao. Raspored je to iz noćne more za jednog šesnaestogodišnjaka.

- Kad moji vršnjaci izlaze vani, ja sam već u krevetu. Nije to uvijek lako, ali kad ispred sebe imate cilj koji želite dohvatiti onda je sve lakše. Izađem ponekad s prijateljima na piće, ali plivanje je ipak u prvom planu - sliježe ramenima ovaj 187 cm visoki i 70 kg teški plivač, kome puno pomaže i desetak centimetara duži raspon ruku, kao i genetika, njegove rodice Ana i Ivana također su talentirane plivačice.

Obzirom da u bazenu provodi barem četiri sata na dan, zanimljivo je o čemu razmišlja dok pliva.

- Razmišljam o obavezama, o školi, malo pjevam u sebi... Ništa posebno, brzo to prođe jer treba razmišljati i o tehnici plivanja i okretima, nije to baš samo skoči u bazen i plivaj.

A koliko je Frankov rezultat vrijedan možda najbolje oslikavaju riječi prvog operativca Jadrana Paška Karla:

- Svaka olimpijska norma u plivanju je vrhunski rezultat i siguran plasman među 14 najboljih. Ali Franko je još junior, on tek ove godine izlazi na međunarodna natjecanja seniora. On će sve poharati u svom godištu jer trenutno ima prvi rezultat na svijetu. Ovo je stvarno strašan rezultat, jedino je Duje Draganja ovako rano imao A normu - otkriva nam Karlo, koji je ponosan na velike uspjehe svog kluba.

Franko je u kratko varijeme osobni rekord popravio za 25 sekundi, ostvario olimpijsku normu i sve to sa 16 godina! Obožava nogomet, koji se često gleda kod Grgićevih.

- Je, išao sam prije na utakmice, ali u zadnje vrijeme baš i ne stignem. Navijam i za Liverpool, gledam svaku njihovu utakmicu. Obožavam ih.

Ime je dobio po djedu, a po karakteru je, kaže, ista majka. Da nije plivač...

- Bio bih rukometaš ili nogometaš. I to mi je dobro išlo.

Rezultate proslavlja na vrlo skroman način.

- Mama napravi čokoladnu tortu i to je to. Pazim na hranu, doma jedem zdravo, u školi baš i ne. Doma jedem domaće, salate, blitvu, volim i biftek.

Nakon što je isplivao olimpijsku normu, dobio je i novi nadimak.

- U školi me zovu Olimpijac! Ali nisam se promijenio, ostao sam isti.

Već u dobi od tri i pol godine Franko je krenuo na taekwondo, bio je jako živahno dijete. Sve do sedmog razreda paralelno je trenirao dva sporta i uz sve to nije se htio, iako je na to imao pravo, osloboditi nastave tjelesnog odgoja. Bio je jako živo i drago dijete. Na kraju, presudilo je plivanje. Gdje je danas na svjetskom tronu. Bravo, Franko...