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MA, SITNICA...

FRAPANTNO Jordanov dres iz 1998. prodan za ogromnu cifru!

Piše HINA,
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FRAPANTNO Jordanov dres iz 1998. prodan za ogromnu cifru!
Foto: Joe Puetz
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Jordanove memorabilije ipak su još uvijek daleko od rekordnih cijena koje su plaćene za sportske memorabilije. Najskuplji je i dalje dres legende bejzbola Babea Rutha

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Dres kojega je Michael Jordan nosio tijekom treće utakmice finala NBA doigravanja 1998. godine prodan je za 12.26 milijuna dolara (10,8 milijuna eura) čime je postao najskuplji artikl povezan s jednim od najboljih košarkaša svih vremena.

Dres je prodan putem aukcijske kuće Joopiter, koja je u vlasništvu Pharrella Williamsa, a oborio je dosadašnji rekord vezan uz Jordanovu memorabiliju, koji je iznosio 10.091 milijuna dolara koliko je plaćeno za dres kojega je nosio u prvoj utakmici tog istog finala.

Inače, u NBA finalu 1998. Jordan je Chicago Bullsima osvojio svoj šest i zadnji naslov prvaka svladavši Utah Jazz sa 4-2 u pobjedama.

Jordanove memorabilije ipak su još uvijek daleko od rekordnih cijena koje su plaćene za sportske memorabilije. Najskuplji je i dalje dres legende bejzbola Babea Rutha kojega je nosio tijekom "World Seriesa" 1932. godine koji je prodan za 24.12 milijuna dolara 2024. godine.

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