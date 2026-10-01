FRAPANTNO Jordanov dres iz 1998. prodan za ogromnu cifru!

Dres kojega je Michael Jordan nosio tijekom treće utakmice finala NBA doigravanja 1998. godine prodan je za 12.26 milijuna dolara (10,8 milijuna eura) čime je postao najskuplji artikl povezan s jednim od najboljih košarkaša svih vremena.

Dres je prodan putem aukcijske kuće Joopiter, koja je u vlasništvu Pharrella Williamsa, a oborio je dosadašnji rekord vezan uz Jordanovu memorabiliju, koji je iznosio 10.091 milijuna dolara koliko je plaćeno za dres kojega je nosio u prvoj utakmici tog istog finala.

BREAKING: Michael Jordan’s game-worn 1998 NBA Finals Game 3 jersey just sold for $12.26 million, the all-time record. (Sold on @joopiteronline)



Michael Jordan continues to be the king of basketball collectibles, and it’s not close. This is insane. pic.twitter.com/X2VdiOQHvG — Legion Hoops (@LegionHoops) September 30, 2026

Inače, u NBA finalu 1998. Jordan je Chicago Bullsima osvojio svoj šest i zadnji naslov prvaka svladavši Utah Jazz sa 4-2 u pobjedama.

Jordanove memorabilije ipak su još uvijek daleko od rekordnih cijena koje su plaćene za sportske memorabilije. Najskuplji je i dalje dres legende bejzbola Babea Rutha kojega je nosio tijekom "World Seriesa" 1932. godine koji je prodan za 24.12 milijuna dolara 2024. godine.