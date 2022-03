Frcale iskre: U svlačionici PSG-a umalo letjele šake, Neymara i Donnarummu morali razdvajati!

Trebat će neko vrijeme nogometašima PSG-a da 'probave' ispadanje od Real Madrida u osmini finala Lige prvaka nakon što su imali sve 'na pladnju', a nakon toga su se raspali. Sve je krenulo od greške Gianluigija Donnarumme koji je zapravo poklonio prvi gol Madriđanima greškom na pet metara.

A tu je krenuo raspad jer se nikako nisu mogli pronaći Parižani pa su u 76. minuti primili frugi gol nakon odlične lopte Luke Modrića za Karima Benzemu, a u sljedećem su napadu opet dobili gol preko istog igrača. Naljutilo je to pariške zvijezde poput Lea Messija i Kyliana Mbappéa, a Brazilac Neymar odlučio je sam riješiti stvari pa u svlačionici prozvao golmana.

Jedan od ponajboljih čuvara mreže u Europi nije imao svoju večer, a odlučio mu je to reći u svlačionici i tako ga okriviti za svojevrsni početak kraja. Nije šutio na to Donnarumma i podsjetio ga je da je upravo on izgubio loptu za drugi gol. Rasprava nije išla u dobrom smjeru, počele su se dizati tenzije, a suigrači su prekinuli moguću tučnjavu i razdvojili spomenuti dvojac.

Sigurno im nije bilo lako nakon što su tako ispali, a posebno zato jer su 'zvjezdana' momčad koja si baš i ne dopušta kritike. Bilo kako bilo, u četvrtfinale su prošli 'kraljevi', dok će Mauricio Pochettino morati pronaći način da smiri situaciju i nastavi put u francuskom prvenstvu.