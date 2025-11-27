Obavijesti

NAKON REMIJA

Fruk: Imamo sve u svojim rukama, već u sljedećoj utakmici tražit ćemo prolazak

Piše Zdravko Barišić,
Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je skupila pet bodova nakon četiri kola Konferencijske lige, a da im je to netko ponudio nakon što su u prvom kolu izgubili od armenskog Noaha (0-0), vjerujemo da bi to svi u klubu objeručke prihvatili. Uspjeli su se stabilizirati nakon katastrofalnog ulaska u sezonu i doći jako blizu europskog proljeća.

Hrvatski prvak je na Rujevici remizirao s ciparskim AEK-om iz Larnace u 4. kolu Konferencijske lige. Novi je to bod za momčad Victora Sancheza, ali će itekako žaliti za sva tri boda jer bili su daleko bolja momčad kroz cijelu utakmicu. Ispromašivali su se Toni Fruk i Samuele Vignato, a golman AEK-a Zlatan Alomerović zaključao je svoj gol.

Rijeka: Utakmica 4. kola Konferencijjske lige Rijeka-Larnaca.
Rijeka: Utakmica 4. kola Konferencijjske lige Rijeka-Larnaca. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Upravo zbog toga ostat će žal, falila je mirnoća u realizaciji, ali bez obzira na sve, Rijeka i dalje ima sve u svojim rukama. Toni Fruk je nakon utakmice za Arenu Sport rekao:

- Držali smo loptu i kontrolirali igru, prošlu utakmicu završnica je bila na razini, ovu nije, ali treba ostati pozitivan i u sljedećem kolu tržiti prolaz. 

Navijači mogu biti zadovoljni viđenim.

- Dobro smo igrali, očekivali smo da će se postaviti obrambeno. Pokušavali smo tražiti rupe i međuprostore za višak, bili su gusti, nismo ih uspjeli probiti. Vjerujem da će sljedeću utakmicu biti bolje.

Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK
Rijeka: Utakmica 4. kola UEFA Konferencijske lige, HNK Rijeka - AEK | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je skupila pet bodova nakon četiri kola, a do kraja će odigrati još dva. Pobjeda protiv Celja u sljedećem kolu (11. prosinca) mogla bi značiti plasman u eliminacijsku fazu. 

- Imamo sve u svojim rukama, već u sljedećoj utakmici tražit ćemo prolazak, nadam se da će biti dovoljno. Nadigravat ćemo se do kraja, šteta zbog danas, ali ništa nije izgubljeno. Dobro smo igrali, moramo popraviti završnicu, a vjerujem da će to doći kroz utakmice.

