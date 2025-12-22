Obavijesti

Fruk najbolji igrač HNL-a: Nisam svjestan ni nagrade ni svega što se događalo u 2025. godini

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HNK Rijeka

Toni Fruk proglašen najboljim nogometašem HNL-a! Ove godine osvojio dvostruku krunu s Rijekom i zablistao u reprezentaciji. Hoće li ponoviti uspjeh u 2026.

Ofenzivac Rijeke Toni Fruk dobitnik je nagrade Tportala "Kapetani biraju" za najboljeg nogometaša HNL-a u 2025. U glasovanju kapetana svih prvoligaških klubova Fruk je osvojio 96 bodova, čak 32 više od prošlogodišnjeg laureata Marka Livaje, čime je potvrdio dominaciju u godini koja je za njega i Rijeku bila povijesna.

Uz Fruka, među 15 igrača koji su osvojili bodove našla su se još dvojica Rijekinih nogometaša: Stjepan Radeljić završio je na osmom mjestu s deset bodova, dok je Ante Majstorović zauzeo 12. poziciju sa šest. Vidno emotivan i ponosan, Fruk je nakon uručenja nagrade istaknuo kako je iza njega godina koju će pamtiti cijeli život.

Doznajemo: Kreće lov na Fruka! Nijemci spremni odriješiti kesu, pada rekord Andreja Kramarića 01:07
Doznajemo: Kreće lov na Fruka! Nijemci spremni odriješiti kesu, pada rekord Andreja Kramarića | Video: 24sata/Nel Pavletić/Sanjin Strukić/Pixsell

- Fantastična je godina iza mene. Hvala svima, mojoj momčadi koja nosi velik dio ove nagrade i koja me gurala prema naprijed. Isto tako, svim trenerima koji su me tjerali da budem bolji, svim djelatnicima kluba, predsjedniku Miškoviću, našim navijačima koji su velik vjetar u leđa, svima koji su bili dio ove lijepe priče. Veliko im hvala i trudit ćemo se da u 2026. budemo bolji, kako ja, tako i moja momčad - rekao je Fruk nakon svečanosti u opatijskom hotelu Royal.

Godina iza njega bila je ispunjena ključnim trenucima: osvajanje dvostruke krune, poziv u reprezentaciju i prvi pogodak u nacionalnom dresu, kao i europsko proljeće nakon prolaska u nokaut fazu Konferencijske lige.

- Osvajanje naslova prvaka sigurno je najveća emocija ove godine, ne samo meni već i svim suigračima i navijačima. Tu je i reprezentacija kao nešto što svaki dječak sanja. Snovi su mi se ostvarili u ovoj godini.

Ovom nagradom Fruk je postao peti igrač Rijeke koji je u 23 godine izbora ponio titulu najboljeg igrača lige prema izboru kapetana. Prije njega to su uspjeli Tomislav Erceg (2004.), Leon Benko (2013.), Andrej Kramarić (2014.), Marin Tomasov (2015.) i Franko Andrijašević (2016.).

FOTO: LJUBAVNA PRIČA Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

- Kad pogledaš sva ta imena… Nisam još svjestan ni ove nagrade ni svega što se događalo u 2025. Pričao sam sa suigračima, nismo još svjesni što smo napravili. Tek će za nekoliko godina sve sjesti na svoje mjesto. Čast mi je biti s takvim igračima na popisu.

Iako će 2025. biti teško nadmašiti, Fruk ostaje fokusiran na rad i napredak.

- Treba raditi još jače. Samo neka je zdravlja, za ostalo ćemo se moja momčad i ja pobrinuti. Želimo vratiti Rijeku u sami vrh, otići što dalje u Europi i Kupu. Dat ćemo sve od sebe da tako i bude.

Na svečanosti je dodijeljena i nagrada za najbolju nogometašicu lige koju biraju kapetanice sedam klubova sudionika natjecanja. Ovogodišnja dobitnica je Crnogorka Jasna Đoković, nogometašica Agrama.

Rijeka: 23. dodjela tportalove sportske nagrade Kapetani biraju
Rijeka: 23. dodjela tportalove sportske nagrade Kapetani biraju | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

