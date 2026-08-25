Fruk: Nisu Danci toliko bolji koliko se to pumpalo. Mi smo na Rujevici drugačija momčad

Rijeka je prošlog vikenda u HNL-u kod kuće pobijedila Istru 3-2, ali već u četvrtak čeka je uzvrat playoffa za ulazak u KL protiv Midtjyllanda (20.45 sati). U Danskoj je bilo 2-0 za domaće. Ako Rijeka nadoknadi minus i izbori Konferencijsku ligu, zaradit će 3,2 milijuna eura, a ako ispadne, dobit će 750.000 eura. Sve nade Rijeka polaže u veznjaka Tonija Fruka (25).

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- Žao mi je što ova pobjeda nad Istrom nije bila uvjerljivija, jer trebala nam je uoči četvrtka. Nužno nam je veliko samopouzdanje za Midtjylland. Žao mi je što smo na kraju primili dva pogotka. Ipak, na kraju su najvažnija tri boda - rekao je u uvodu Fruk, prenosi Novi list.

Zvijezda Rijeke je nastavila...

- Iskoristili su Puljani kod prvog gola naš manjak koncentracije. Ali i nakon toga smo imali kontrolu utakmice, nije bilo nekih opasnih situacija. Dogodio se opet pad koncentracije u završnici. Moramo izvući pouke iz toga jer takve stvari ne smiju nam se događati, pogotovo ne u Europi. Tamo nema ispravaka, tamo se još više kažnjavaju pogreške.

Za Riječane slijedi najveća utakmica ovog ljeta, uzvrat play-offa Konferencijske lige. Bijeli love dva gola minusa iz Herninga u utakmici koja se igra u četvrtak od 20.30 sati (MAXSport 1). Sudi Belgijac Jasper Vergoote.

- Cijela Rijeka iščekuje nastup u ligaškom dijelu Konferencijske lige. Vidjeli smo prošle sezone koliko je to bilo dobro za grad, za navijače i momčad. Dobro smo izgledali u KL-u i nitko sretniji od mene da to opet Rijeka proživi. Bit će teško. U Danskoj su nam se dogodile neke pogreške, kao i protiv Istre 1961. Nismo smjeli primiti možda taj drugi pogodak. Midtjylland u početku čak i nije bio toliko nadmoćniji, koliko smo mi to zamišljali i koliko se sve to pumpalo. Imao sam osjećaj da imamo nekakvu kontrolu, ali nesretno smo primili dva gola. Na Rujevici mi smo druga momčad, dat ćemo sve od sebe za preokret.