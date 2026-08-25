Obavijesti

Sport

Komentari 5
VEZNJAK RIJEKE OPTIMISTIČAN

Fruk: Nisu Danci toliko bolji koliko se to pumpalo. Mi smo na Rujevici drugačija momčad

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Fruk: Nisu Danci toliko bolji koliko se to pumpalo. Mi smo na Rujevici drugačija momčad
Susret Rijeke i Istre u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pogreške kao protiv Istre u Europi nam se ne smiju događati. Na Rujevici smo drugačija momčad, dat ćemo sve od sebe za preokret protiv Danaca, kaže Toni Fruk, veznjak Rijeke

Admiral

Rijeka je prošlog vikenda u HNL-u kod kuće pobijedila Istru 3-2, ali već u četvrtak čeka je uzvrat playoffa za ulazak u KL protiv Midtjyllanda (20.45 sati). U Danskoj je bilo 2-0 za domaće. Ako Rijeka nadoknadi minus i izbori Konferencijsku ligu, zaradit će 3,2 milijuna eura, a ako ispadne, dobit će 750.000 eura. Sve nade Rijeka polaže u veznjaka Tonija Fruka (25).

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka - Istra

Pokretanje videa...

Rijeka - Istra VIDEO
Rijeka - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Žao mi je što ova pobjeda nad Istrom nije bila uvjerljivija, jer trebala nam je uoči četvrtka. Nužno nam je veliko samopouzdanje za Midtjylland. Žao mi je što smo na kraju primili dva pogotka. Ipak, na kraju su najvažnija tri boda - rekao je u uvodu Fruk, prenosi Novi list.

Zvijezda Rijeke je nastavila...

- Iskoristili su Puljani kod prvog gola naš manjak koncentracije. Ali i nakon toga smo imali kontrolu utakmice, nije bilo nekih opasnih situacija. Dogodio se opet pad koncentracije u završnici. Moramo izvući pouke iz toga jer takve stvari ne smiju nam se događati, pogotovo ne u Europi. Tamo nema ispravaka, tamo se još više kažnjavaju pogreške.

Za Riječane slijedi najveća utakmica ovog ljeta, uzvrat play-offa Konferencijske lige. Bijeli love dva gola minusa iz Herninga u utakmici koja se igra u četvrtak od 20.30 sati (MAXSport 1). Sudi Belgijac Jasper Vergoote.

- Cijela Rijeka iščekuje nastup u ligaškom dijelu Konferencijske lige. Vidjeli smo prošle sezone koliko je to bilo dobro za grad, za navijače i momčad. Dobro smo izgledali u KL-u i nitko sretniji od mene da to opet Rijeka proživi. Bit će teško. U Danskoj su nam se dogodile neke pogreške, kao i protiv Istre 1961. Nismo smjeli primiti možda taj drugi pogodak. Midtjylland u početku čak i nije bio toliko nadmoćniji, koliko smo mi to zamišljali i koliko se sve to pumpalo. Imao sam osjećaj da imamo nekakvu kontrolu, ali nesretno smo primili dva gola. Na Rujevici mi smo druga momčad, dat ćemo sve od sebe za preokret.

SAŽETAK RIJEKA - ISTRA VIDEO Istra u derbiju della Učka skoro režirala povratak: Tri gola Riječana ipak su im presudila
VIDEO Istra u derbiju della Učka skoro režirala povratak: Tri gola Riječana ipak su im presudila
SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a Joško Gvardiol posebno je oduševio izborom limenog ljubimca prošlog vikenda
FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas
LJUBAV SA STAZE

FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom. Prije početka sezone pukla je ljubav, a ona u vrućim ljetnim danima uživa s obitelji na odmoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026