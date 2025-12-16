Obavijesti

KAPETANI BIRAJU

Fruk pokupio i treću 'desetku' u izboru za najboljeg igrača lige

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Velika Gorica: Gorica i Rijeka sastali se u 24. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Toni Fruk je glavni motor prošlogodišnje dvostruke titule Rijeke. Rješavao je utakmice, asistirao, zabijao i nosio momčad čak i kad nije išlo, a s time je nastavio i u novoj sezoni, opisao je Pršir

Nastavlja se izbor za najboljeg igrača Hrvatske nogometne lige za 2025. godinu na tportalu, pod nazivom "Kapetani biraju". Do sada su svoje glasove dali kapetani Vukovara (Jakov Biljan), Osijeka (Vedran Jugović) i Lokomotive (Denis Kolinger), a sada je došao red na kapetana Gorice, Juricu Pršira. Prije glasanja Pršira, u vodstvu je bio Toni Fruk, a vrlo blizu iza njega bio je Marko Livaja.

Doznajemo: Kreće lov na Fruka! Nijemci spremni odriješiti kesu, pada rekord Andreja Kramarića 01:07
Doznajemo: Kreće lov na Fruka! Nijemci spremni odriješiti kesu, pada rekord Andreja Kramarića | Video: 24sata/Nel Pavletić/Sanjin Strukić/Pixsell

Kapetan Gorice za najboljeg igrača 2025. godine odabrao je upravo "prvu violinu" aktualnog prvaka, Tonija Fruka. Riječka "desetka" bila je fenomenalna prošle sezone i jasno je zašto vodi u izboru za najboljeg igrača. Pršir je bez dileme odabrao Fruka (10 bodova), a na drugo mjesto stavio je Marka Livaju (8 bodova). Adrion Pajaziti mu je na trećem mjestu (6 bodova), četvrti Adriano Jagušić (4 boda) te na kraju Stjepan Radeljić (2 boda).

- Toni Fruk je glavni motor prošlogodišnje dvostruke titule Rijeke. Rješavao je utakmice, asistirao, zabijao i nosio momčad čak i kad nije išlo, a s time je nastavio i u novoj sezoni. Nepredvidljiv je i jedinstven te najbolji igrač lige u 2025. godini. Na drugom mjestu je Marko Livaja, igrač koji samim pojavljivanjem na terenu mijenja utakmicu. Odlično je tehnički potkovan, iznimno snažan u duelu i izuzetno težak za čuvanje. Čak i kad ne zabije ili ne asistira, njegov utjecaj na igru ostaje ogroman - objasnio je Pršir izbor svoja prva dva mjesta.

Zatim je objasnio i ostale izbore, a posebno je nahvalio svog bivšeg suigrača, a sada igrača Hajduka, Adriona Pajazitija.

- Treći u mom izboru je Adrion Pajaziti, bivši suigrač iz Gorice, danas igrač Hajduka koji radi veliku razliku na terenu, donosi mir i stabilnost momčadi. Četvrti je Adriano Jagušić, sjajni mladi veznjak Slaven Belupa, koji je svojim igrama zapeo za oko i puno većim klubovima, ali i stigao na radar izbornika Zlatka Dalića. I za kraj, dva boda dodjeljujem Stjepanu Radeljiću, stoperu čiji je doprinos u fazi obrane bio jedan od ključnih elemenata u osvajaju naslova prvaka. Jednako važan dio njegovog repertoara su laserski precizne lopte u dalju međuliniju prema veznjaku.

Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Velika Gorica: Rijeka i Gorica sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Izbor Jurice Pršira (Gorica):

1. Toni Fruk (Rijeka) 10 bodova
2. Marko Livaja (Hajduk) 8
3. Adrion Pajaziti (Hajduk) 6
4. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 4
5. Stjepan Radeljić (Rijeka) 2

Trenutačni poredak

1. Toni Fruk (Rijeka) 38 bodova
2. Marko Livaja (Hajduk) 26
3. Adriano Jagušić (Slaven Belupo) 14
4. Marko Malenica (Osijek) 8
Josip Mišić (Dinamo) 8
6. Fabijan Krivak (Lokomotiva) 6
Adrion Pajaziti (Hajduk) 6
8. Filip Krovinović (Hajduk) 4
Stjepan Lončar (Istra 1961) 4
10. Sandro Kulenović (Dinamo) 2
Nail Omerović (Osijek) 2
Stjepan Radeljić (Rijeka) 2

U srijedu 17. prosinca bira kapetan Rijeke Martin Zlomislić.

OSTALO

