Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

Fulham - Man. City 4-5! Čudesni Gvardiol spasio 'građane' kiksa

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Fulham - Man. City 4-5! Čudesni Gvardiol spasio 'građane' kiksa
Foto: David Klein

Nevjerojatna drama na Craven Cottageu! Manchester City jedva svladao Fulham 5-4 unatoč vodstvu od 5-1. Obrana Pepa Guardiole na mukama, devet golova i triler za pamćenje

U jednoj od najluđih utakmica sezone engleske Premier lige, Manchester City je kao gost na Craven Cottageu svladao Fulham 5-4. Navijači su vidjeli čak devet golova, potpuni preokret i dramu do samog kraja, a momčad Pepa Guardiole na kraju je jedva sačuvala tri boda u utrci za naslov prvaka. Utakmica će ostati upamćena po nevjerojatnim obratima. Za "građane" je ovo bila pobjeda koja ih ostavlja u korak s vodećim Arsenalom. Obrana na čelu s Joškom Gvardiolom imat će o čemu razmišljati nakon četiri primljena gola, ali će Hrvat imati razloga i za zadovoljstvo zbog sjajne reakcije duboko u sudačkoj nadoknadi.

Sve golove pogledajte OVDJE.

Haaland zabio 100. gol u Premiershipu

City je furiozno ušao u utakmicu i činilo se da će bez problema riješiti pitanje pobjednika. Već u 17. minuti Erling Haaland zabio je jubilarni 100. gol u Premier ligi i doveo goste u vodstvo. Na 2-0 povisio je Tijjani Reijnders u 37. minuti, a samo sedam minuta kasnije Phil Foden prekrasnim udarcem zabija za uvjerljivih 3-0.

Haalandov gol pogledajte OVDJE.

Ipak, Fulham se nije predavao. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela, Emile Smith Rowe glavom smanjuje na 3-1 i vraća nadu domaćinima. No, nada je kratko trajala jer je Foden odmah na otvaranju drugog poluvremena, u 48. minuti, zabio svoj gol za 4-1. Kada je u 54. minuti Sander Berge nakon udarca Jeremyja Dokua skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 5-1, činilo se da je priči kraj.

Gvardiol očistio i spasio dva boda

Međutim, tada je uslijedio nevjerojatan povratak Fulhama. Alex Iwobi u 57. minuti smanjuje na 5-2, a onda na scenu stupa Samuel Chukwueze. Nigerijac je s dva gola, u 72. i 78. minuti, doveo Fulham na samo gol zaostatka i unio potpunu paniku u redove Manchester Cityja.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu na poziciji središnjeg braniča uz Rubena Diasa. City je na kraju slavio nakon što je Hrvat u osmoj minuti nadoknade s crte izbio udarac Josha Kinga. City je ostao drugi s 28 bodova, dva manje od vodećeg Arsenala, dok je Fulham u borbi za ostanak, 15. sa 17 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala izbacili iz nogometa. Pogodite čime se sada bavi...

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...
KRIZA UOČI DERBIJA

Garcia je Vučeviću i Rakitiću postao 'kamen u postoli'...

Hajduku u zadnje vrijeme ne ide, ali interesa za njegove igrače itekako ima. Inter Milan već na zimu želi ‘zakapariti’ mladog Branimira Mlačića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025