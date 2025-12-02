Fulham - Man. City 4-5! Čudesni Gvardiol spasio 'građane' kiksa

U jednoj od najluđih utakmica sezone engleske Premier lige, Manchester City je kao gost na Craven Cottageu svladao Fulham 5-4. Navijači su vidjeli čak devet golova, potpuni preokret i dramu do samog kraja, a momčad Pepa Guardiole na kraju je jedva sačuvala tri boda u utrci za naslov prvaka. Utakmica će ostati upamćena po nevjerojatnim obratima. Za "građane" je ovo bila pobjeda koja ih ostavlja u korak s vodećim Arsenalom. Obrana na čelu s Joškom Gvardiolom imat će o čemu razmišljati nakon četiri primljena gola, ali će Hrvat imati razloga i za zadovoljstvo zbog sjajne reakcije duboko u sudačkoj nadoknadi.

Sve golove pogledajte OVDJE.

Haaland zabio 100. gol u Premiershipu

City je furiozno ušao u utakmicu i činilo se da će bez problema riješiti pitanje pobjednika. Već u 17. minuti Erling Haaland zabio je jubilarni 100. gol u Premier ligi i doveo goste u vodstvo. Na 2-0 povisio je Tijjani Reijnders u 37. minuti, a samo sedam minuta kasnije Phil Foden prekrasnim udarcem zabija za uvjerljivih 3-0.

Haalandov gol pogledajte OVDJE.

Ipak, Fulham se nije predavao. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela, Emile Smith Rowe glavom smanjuje na 3-1 i vraća nadu domaćinima. No, nada je kratko trajala jer je Foden odmah na otvaranju drugog poluvremena, u 48. minuti, zabio svoj gol za 4-1. Kada je u 54. minuti Sander Berge nakon udarca Jeremyja Dokua skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 5-1, činilo se da je priči kraj.

Gvardiol očistio i spasio dva boda

Međutim, tada je uslijedio nevjerojatan povratak Fulhama. Alex Iwobi u 57. minuti smanjuje na 5-2, a onda na scenu stupa Samuel Chukwueze. Nigerijac je s dva gola, u 72. i 78. minuti, doveo Fulham na samo gol zaostatka i unio potpunu paniku u redove Manchester Cityja.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu na poziciji središnjeg braniča uz Rubena Diasa. City je na kraju slavio nakon što je Hrvat u osmoj minuti nadoknade s crte izbio udarac Josha Kinga. City je ostao drugi s 28 bodova, dva manje od vodećeg Arsenala, dok je Fulham u borbi za ostanak, 15. sa 17 bodova.