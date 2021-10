"Walking in Memphis" ovaj je put bio hit koji je Tyson Fury (33) odlučio otpjevati nakon pobjede. Svoje 31. u karijeri, bez ijednog poraza, uz jedan remi. E, da, samo je riječi promijenio u "Walking in Vegas", pa počeo skandirati "Lancaster, la, la, la, Lancashire, la, la, la!"

Tako je šoumen, zabavljač iz Manchestera i samoprozvani kralj cigana zaplesao nakon 11 rundi spektakla sa šest nokdauna i pobjede nad Deontayem Wilderom za obranu WBC-ova pojasa. A kad je dobio mikrofon pod nos, prvo je rekao:

- Kao što je govorio veliki John Wayne: 'Ja sam od željeza i čelika, baby!'

A ubrzo nakon borbe otkriveno je i kako je Fury cijelo vrijeme borbe sjedio Wilderu na licu... doslovno!

- Najprije hvala našem Gospodinu i spasitelju Isusu Kristu. Ja ga slavim, a on mi daje da pobijedim - počeo je Fury pa nastavio:

- Bio sam na podu, pogodio me, Wilder je snažan udarač, bila je to doista sjajna borba. Namučio me da dođem do svog novca, on je vrhunski borac. Pa uvijek sam govorio da sam ja najbolji boksač na svijetu, a on drugi - pohvalio je suparnika, koji je deset i pol rundi trpio kanonadu, ali i bacio provokaciju svom zemljaku Anthonyju Joshui, kao i Oleksandru Usiku, vlasniku tri pojasa prvaka.

Što se novca o kojem priča tiče, nagađa se da će Fury za ovu borbu dobiti šest milijun dolara, a Wilder četiri milijuna.

- Nikad nemojte sumnjati u mene. Dokazao sam više puta da me nikad ne smijete otpisati. Danas nisam bio u svom najboljem izdanju, ali izvukao sam dovoljno za pobjedu. On je stalno ustajao i vraćao se, ali dokrajčio sam ga desnicom.

No, i on je dvaput bio na podu, u četvrtoj rundi.

- Nije me ozlijedio ni uzdrmao. Dobiješ udarac i završiš na podu, ali ustao sam i bio priseban cijelo vrijeme. Pa u cijeloj borbi me jedan udarac dijelio od toga da ga nokautiram.

Nakon borbe?

- Otišao sam do njega i čestitao mu, a on mi je odgovorio da mi ne želi iskazati respekt i sportski duh. Baš me iznenadio. Idiot! Molim se za njega, zahvalan sam što smo obojica iz borbe izašli u jednom komadu i možemo kući k obiteljima.

Što slijedi?

- Vidjet ćemo. Zaslužio sam odmor od svega i prije nego što počnem razmišljati o idućim borbama, uživt ću u ovoj pobjedi. Ovo mi je bila jedna od najvećih u životu, morao sam ustati s poda prije pobjede.