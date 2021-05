Nakon dugotrajnih i iscrpljujućih pregovora, nećkanja i odugovlačenja te traženja više novca, Anthony Joshua (31) i Tyson Fury (32) su se konačno usuglasili te ćemo ih uskoro gledati zajedno u ringu.

Anthony Joshua (31) i Tyson Fury (32) potpisali su ugovor na dvije borbe, a prva će se održati 14. kolovoza u Saudijskoj Arabiji. To je prije tjedan dana potvrdio boksački promotor Eddie Hearn. I dalje nema službene potvrde, ali očito je sve stvar formalnosti jer je s istom informacijom u javnost izašao i Fury.

- Upravo sam razgovarao sa saudijskim princem Khalidom, koji mi je rekao da će se ova borba 100 posto održati. 14. kolovoza je datum, a sve oči svijeta bit će uperene u Saudijsku Arabiju. Jedva čekam, ponavljam, jedva čekam razbiti Anthonyja Joshuu na najvećoj pozornici svih vremena. Ovo će biti najveći sportski događaj koji je ikad krasio planet Zemlju. Ovo se ne propušta - kazao je Fury.

Ulog su sva četiri pojasa, WBC, koji je u Furyjevom vlasništvu te IBF, WBA i WBO koje posjeduje Joshua. Svaki boksač će za dvije borbe dobiti po 150 milijuna dolara. Bogati Saudijci će samo za ovu prigodu izgraditi poseban stadion kako bi očarali svijet.

- Žele izgraditi novi stadion, ali postoje opcije za borbu u dvorani. Žele napraviti nešto posebno. Za meč protiv Andyja Ruiza su za sedam tjedana napravili stadion kapaciteta 18 tisuća gledatelja. Nešto slično će biti i sad. Žele napraviti nešto što će šokirati svijet. Spremni su napraviti stadion specijalno za ovu borbu - kazao je Hearn.

Već godinama Joshua i Fury prozivaju jedan drugoga i u ovome trenutku je sigurno riječ o najboljim teškašima današnjice. Za neke je Fury najbolji zbog maestralne tehnike i 'plesa' u ringu zbog čega ga je gotovo nemoguće udariti. S druge strane, Joshua je 'fizički stroj' i snažni udarač, ali već u nekoliko mečeva je pokazao da je itekako ranjiv. 'Izbjegavali' su se, ali sada ćemo ih napokon gledati u ringu i napokon ćemo dobiti odgovor na pitanje tko je najbolji boksač u teškoj kategoriji.

S verbalnom borbom je Fury već odavno krenuo. Izvrijeđao je Joshuu te nekoliko puta ponovio kako će ga razbiti.

- Kad sam već u ovakvom nizu, prozvat ću još jednu osobu. Velikog beskorisnog klošara, čovjeka koji nije pravi borac nego rezultat hypea, bodybuilder, crossfiter i veliki ružni seronja, to je Anthony Joshua - kazao je aktualni teškaški prvak po WBC verziji.

Fury ne može dočekati borbu, a očito je u međuvremenu malo postao i nervozan.

- AJ, ako si tu, hajdemo već dogovoriti tu borbu, propalico. Razbit ću ti facu i ništa ne možeš napraviti da to spriječiš. Razuvjeri me, pušaču, razuvjeri! Ja sam broj 1 i ti to znaš - kazao mu je Fury.

A nakon nekoliko sati predaha je poentirao i dao jedno obećanje za koje ćemo vidjeti hoće li ga ispuniti.

- Razmišljao sam, AJ, ako izdržiš više od tri runde protiv mene, predat ću borbu dok sam u kutu. Toliko sam samouvjeren da ću te riješiti unutar prve dvije ili tri runde. Ugasit ću te poput svjetla.

Joshua nije tip koji će ulaziti u bespotrebne rasprave pa je tako i ovaj put ostao bez odgovora Gypsy Kingu. No, budite sigurni, odgovorit će mu u ringu onako kako samo on zna.

Joshua je posljednju borbu imao u prosincu prošle godine kada je u Londonu uvjerljivo svladao bugarskog boksača Puleva te obranio svoja tri pojasa. Prozivao je tada Furyja koji se posljednji put borio prije godinu dana kada je izdominirao Deontaya Wildera i uzeo mu WBC pojas. Spominjao se njihov novi revanš i treća borba, navodno je i ugovor već bio potpisan, ali Fury ga je stavio na čekanje i odlučio je krenuti u pohod na sva četiri pojasa. A za to će morati srušiti Joshuu.