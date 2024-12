Fury: Usik nije bio tako dobar, izgubio sam jer sam se glupirao

Tyson Fury (36) uvjeren je u pobjedu u revanšu protiv Oleksandra Usika (37), koji je ranije ove godine ujedinio sve pojase prvaka u teškoj kategoriji. Ukrajinac je nakon toga predao IBF-ov pojas prvaka kojeg je naslijedio Daniel Dubois (27). Usik i Fury ponovno će odmjeriti snage u subotu, 21. prosinca u Rijadu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:31 Pressica nakon borbe Usyk vs Fury | Video: 24sata/reuters

- Jednostavno ću bacati više udaraca ovu borbu. Udarat ću ga u lice više nego prošli meč. Pametno ću boksati, ako ga pogodim, dovršit ću ga. Manje ću se glupirati i više ću se usredotočiti. To je sve - uvjerava Fury.

Fury želi završiti Usika prije nego dođe do odluke sudaca, ali vrijedi istaknuti kako je engleski boksač neporažen u pet revanša i da je u svakom pobijedio nokautom. Deontaya Wildera rušio je dva puta.

Foto: Matthew Childs

Iako je Usik bio dominantniji u prvoj borbi i skoro došao do nokauta u devetoj rundi, Fury ne vidi zašto bi drugačije boksao u revanšu.

- Više sam se glupirao nego što je bilo koji boksač u tako važnom meču. Puno mi je koncentracije to uzelo. Sada moram više razmišljati o pobjedi. Previše sam se zezao u ringu.

Fury: Više nisam isti

U prvoj borbi protiv Usika, Fury je držao ruke iza leđa i paradirao po ringu. Rugao se Usiku, ali shvatio je kako mora biti ozbiljan ako planira pobijediti Ukrajinca. Uvjeren je kako je izgubio zato što se umorio.

Foto: Andrew Couldridge

- Nisam izgubio zato što je on dobro bacao udarce. Više je do toga da sam bio iscrpljen. Bacao sam udarce, a nisam razmišljao o tome što radim. On nije bio toliko dobar koliko sam ja griješio - rekao je, pa priznao kako su ga godine sustigle.

- Nisam isti kao što sam bio s 21 ili 22 godine, ali tko je? Nitko. Muhammad Ali nije bio isti, ni Joe Frazier. Mike Tyson definitivno nije bio. Nitko nije isti s 36 i 26 godina. Borbe su ostavile trag na meni.

Fury: Pričao sam Kličku jer je bio star. Sad sam u tom čamcu

Sjetio se borbe protiv Vladimira Klička (48).

Foto: Matthew Childs

- Bio sam mlad kada sam se borio protiv njega. Rekao sam mu: 'Pogledaj se, star si. Imaš sijede dlake u bradi. Ovo je sport za mlade igrače'... A sad sam ja u toj poziciji. Ja sam u tom čamcu - zaključio je Fury.