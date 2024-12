Usik i Fury 'zakrvili' u najavi revanša u prosincu: 'Znaš što ti se sprema? Nokautirat ću te'

Oleksandr Usik pobijedio je Tysona Furyja u svibnju podijeljenom sudačkom odlukom nakon 12 rundi borbe. Revanš će se dogoditi 21. prosinca kada će borci boksati u Saudijskoj Arabiji, a u javnost je izašao intervju kojeg su boksači snimili u listopadu nakon uvodne press konferencije. Gostovali su kod promotora Franka Warrena i Alexandera Krassyuka na DAZN-u, a trash talka nije nedostajalo. Prisjetili su se ključnog trenutka iz borbe u svibnju, odnosno lijevog krošea Usika koji je uzdrmao Furyja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:29 Otvoreni trening Usika i Furyja | Video: Queensberry Promotions/Reuters TV

- Mogao me udariti tim udarcem milijun puta i možda ne bi imao posljedica, ali on me udario njime i tad je imao učinak i to je za njega bilo sjajno - rekao je Fury nakon čega se Usik ubacio s opaskom.

- Bilo je savršeno, Tyson je bio dobar u bijegu.

Furyju nije bilo drago čuti takve riječi pa je uzvratio Usiku.

- Imao si svoju malu priliku da me nokautiraš i nisi to mogao učiniti, ku***, zar ne? - rekao je na što mu je Usik odgovorio da je i on imao šansu. Nastavila se prepirka dvojice boksača.

- Nisi me mogao čak ni spustiti nakon što sam bio na nogama Bambija.

- Pogodio si me s deset udaraca, deset čistih udaraca u bradu. Bez dodira platna.

- U uzvratu si sj****. Kao što je Tupac rekao, tukao si me s najboljim udarcima i opet nisi mogao odraditi to do kraja - kazao je Fury nakon čega je uslijedio odgovor Usika.

- Znaš li što ti se sprema? Sj**** ću te.

Fury je naglasio da mu je plan borbe isti kao za borbu u svibnju, a Usik je najavio da će ovog puta nokautirati suparnika. Borba će se odviti 21. prosinca u Sadijskoj Arabiji.