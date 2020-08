Fury vs Joshua luksuz - Ferrari, Rolls Royce, Audemars Piguet...

<p><strong>Tyson Fury</strong> je najavio - imat ćemo borbu stoljeća. Ako on riješi <strong>Deontaya Wildera</strong> u njihovoj trilogiji, a <strong>Anthony Joshua</strong> pobijedi <strong>Kubrata Puleva</strong>, slijedi mega meč: Fury vs Joshua.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson 'Gipsy King' Fury i njegov osebujni stil</strong></p><p>Fury je dvije godine stariji (32), zaradio je 30 milijuna funti u usporedbi sa 107 milijuna koje je dosad u karijeri u džep stavio Joshua, a njihova bi borba trebala biti jedna od najlukrativnijih u povijesti boksa sa ukupnom zaradom od 150 milijuna.</p><p>Mjesto održavanja meča koji je Fury najavio za 2021. godinu trebao bi biti Las Vegas ili negdje u pustinjskom luksuzu Saudijske Arabije.</p><p>Joshua živi u sjevernom Londonu, a Fury u Morecambeu. Obojica obožavaju Range Rovere s time da je Joshua jedan od svoja dva dao 'skrojiti' posebno, baš prema njegovim željama.</p><p>Tyson 'Gipsy King' Fury je pak sebi naručio kamuflažni Range Rover. Zašto... Samo on zna.</p><p>Fury je inače u garaži donedavno imao Ferrari GTC i Enzo (na fotografiji je na haubu sjela njegova ljubljena <strong>Paris</strong>) te dva Rolls Roycea, ali sve je prodao jer su ova korona-vremena valjda teška i za multi-milijunaše.</p><p>Joshua na ruci nosi 350 tisuća funti vrijedni Audemars Piguet sat. Zlatni, optočen dijamantima. Tyson Fury pak nosi Rolex, a rekao je da će pokloniti onome koji ga nokautira u ringu.</p><p>Dom Tysona i Paris Fury te njihove petoro djece vrijedan je više od pola milijuna funti, a ima i posebnu trofejnu sobu.</p><p>Joshua iznajmljuje vile kad se priprema za mečeve, a mami je kupio općinski stan u kvartu u kojem oduvijek živi. Ako se priprema u Sheffieldu, Joshua boravi u dvosobnom stanu.</p><p>Zaradio je daleko više od Furyja, ali i daleko se manje kiti blještavilom u svakom smislu, od nekretnina preko voznog parka do nakita.</p>